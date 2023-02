U19: Schalke holt dritten Neuen - Verteidiger kommt vom Ligakonkurrenten

Noch kämpft die U19 des FC Schalke 04 um den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Im Hintergrund wird aber schon die Zukunft geplant.

In der U19-Bundesliga hat der FC Schalke 04 noch zwei Spiele vor der Brust. Zunächst geht es am Samstag (4. März, 11 Uhr) gegen Rot-Weiß Oberhausen. Anschließend am Samstag (11. März, 13 Uhr) zu Borussia Mönchengladbach.

Vier bis sechs Punkte sind Pflicht, will man den 1. FC Köln noch vom zweiten Platz verdrängen. Denn die Kölner spielen noch zuhause gegen Bayer Leverkusen und beim Letzten VfB Hilden.

Nimmt man an, dass sie diese drei Punkte gegen Hilden holen, dann muss der FC gegen Leverkusen patzen und Schalke da sein. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Der BVB als Erster hat bei zwei Punkten Vorsprung auf Köln und drei Zählern Vorsprung vor Schalke die besten Karten, die Endrunde zu erreichen.

Doch bevor es zu den letzten Partien kommt, haben die Königsblauen bereits den dritten Transfer für die kommende Spielzeit in trockene Tücher gebracht.

Roman Doulashi wird im Sommer nach Gelsenkirchen wechseln. Der 17-jährige Innenverteidiger wechselt vom Bonner SC in die Knappenschmiede. Für den Ligakonkurrenten war Doulashi als Jungjahrgang in dieser Saison bislang achtmal im Einsatz.

„Roman ist ein athletischer sowie kopfball- und zweikampfstarker Spieler“, sagt Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. „Mit seinen guten Leistungen hat er es bereits ins Blickfeld der Juniorennationalmannschaften des DFB geschafft.“

Zuvor hatte Schalke bereits Jean Paul Ndiaye und Zaid Amoussou-Tchibara verpflichtet. Ndiaye kommt aus der U17 von Hannover, dort erzielte er in der laufenden Saison zwölf Treffer in 13 Partien. Amoussou-Tchibara ist ebenfalls Angreifer. Er wechselt aus der U17 von Bayer Leverkusen nach Schalke. Er traf in der U17-Bundesliga West zwölf Mal in acht Begegnungen.