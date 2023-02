Bundesliga, Ausland, Kreisliga: Das wurde aus den letzten 10 Torschützenkönigen der U19-Bundesliga

Die U19-Bundesliga West erwacht am Wochenende aus dem Winterschlaf. Wir haben uns angeschaut, was aus den letzten zehn Torschützenkönigen der höchsten Juniorenklasse geworden ist.

Es wird ernst in der U19-Bundesliga West: Am Wochenende starten die Teams der höchsten Juniorenspielklasse in die Restserie. Mit dem 1. FC Köln, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 liefern sich drei Mannschaften einen Kampf um die beiden Plätze in der Endrunde.

Mit Blick auf die Torjägerkanone läuft hingegen alles auf einen Zweikampf zwischen BVB und S04 hinaus. Julian Rijkhoff und Keke Topp stehen vier Spieltage vor dem Ende der Saison mit jeweils zehn Treffern an der Spitze der Torschützenliste.

Vor dem Wiederbeginn der Liga haben wir uns angeschaut, was aus den erfolgreichsten Stürmern der letzten zehn Jahre geworden ist.

2021/22 - Julian Rijkhoff: Der Stürmer von Borussia Dortmund hatte bereits in der Vorsaison die Nase vorne - dabei feierte er erst gegen Ende der Spielzeit seinen 17. Geburtstag. Damals erzielte er 15 Tore, nun liegt der einst von Ajax Amsterdam gekommene 18-Jährige bei zehn Treffern aus elf Spielen. Der BVB honorierte seine Leistungen neulich mit einem langfristigen Vertrag.

2020/21 - Youssoufa Moukoko: Kaum ein Talent sorgte in den vergangenen Jahren für derart viele Schlagzeilen wie Moukoko. In nur drei Spielen traf er zehnmal, ehe der coronabedingte Saisonabbruch weitere Glanzleistungen verhinderte. Kurz darauf feierte Moukoko seinen 16. Geburtstag. Seitdem kommt er regelmäßig für die Profis zum Einsatz und brach sämtliche Altersrekorde in Deutschland. Nach langem Hin und Her verlängerte der inzwischen 18-Jährige kürzlich seinen Vertrag, derzeit wird er von einer Verletzung ausgebremst.

2019/20 - Youssoufa Moukoko: Im Alter von 14 Jahren wurde Moukoko im Sommer 2019 vorzeitig in die A-Jugend befördert. Eingewöhnungszeit? Fehlanzeige. In seinem ersten Spiel erzielte er einen Sechserpack (!), am Ende der Saison brach er den Torrekord der U19-Bundesliga West. Er war 34 Mal erfolgreich und damit einmal mehr als Haluk Türkeri vom VfL Bochum in der Saison 2004/05.

2018/19 - Ömer Uzun und Darko Churlinov: Der Bochumer Uzun und der Kölner Churlinov trafen jeweils 18-mal und teilten sich am Saisonende den ersten Platz. Heute spielen beide im Ausland: Uzun zog es in die Türkei. Heute spielt der 22-Jährige bei Sanliurfaspor in der zweiten Liga - es ist schon seine vierte Station im Heimatland seiner Eltern. Churlinov läuft seit Saisonbeginn für den FC Burnley im englischen Championship auf. Vorher hatte er als Publikumsliebling des FC Schalke 04 zum Wiederaufstieg der Königsblauen beigetragen.

2017/18 - Justin Steinkötter: Obwohl der Stürmer damals 20 von insgesamt 32 Gladbacher Treffern erzielte, gelang ihm der Sprung ins Bundesliga-Team nicht. Steinkötter spielte drei Jahre lang für Gladbachs U23 in der Regionalliga. 2021 wechselte er zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken, konnte sich bisher aber nicht als Stammspieler etablieren.

2016/17 - Jacob Bruun Larsen: 20 Tore erzielte der Däne in nur 17 Einsätzen. Die Endrunde und den Sieg im Finale gegen den FC Bayern verpasste Bruun Larsen allerdings verletzt. Und auch danach lief es nicht immer glücklich für den Flügelstürmer. Der BVB verlieh ihn an den VfB Stuttgart und verkaufte ihn später an die TSG Hoffenheim. Nach einer Leihe zum RSC Anderlecht spielt er wieder für die Kraichgauer, fällt zurzeit aber aus.

2015/16 - Cagatay Kader: Der Angreifer traf in der U19-Bundesliga 21-mal und damit beinahe wie er wollte. Im Seniorenfußball ging es jedoch nicht auf höchstem Niveau weiter. Über den FSV Frankfurt und die türkische zweite Liga führte sein Weg in die Regionalliga West. Dort spielte er für den VfB Homberg, SV Straelen und inzwischen für Gladbach II. Seine bisher beste Phase erlebte der 25-Jährige in Straelen, wo er 27 Tore in 67 Spielen erzielte.

2014/15 - Felix Schröter und Marc Brasnic: Das Wettschießen der Stürmer von Schalke und Leverkusen endete ohne Sieger - beide trafen 27-mal. Schröder legte noch drei Tore in der Endrunde nach und schoss das S04-Team an der Seite von Leroy Sané und Thilo Kehrer zur deutschen Meisterschaft. Danach spielte der 27-Jährige zwischen der zweiten Liga und Regionalliga, ehe er ins Ausland ging: zunächst nach Norwegen, im Januar wechselte Schröder dann zum US-amerikanischen Zweitligisten Tempa Bay Rowdies.

Brasnic konnte sich in Leverkusen nicht durchsetzen und landete über den SC Paderborn, Fortuna und Viktoria Köln, BFC Dynamo, RW Erfurt und Berliner AK beim 1. FC Düren. Letzte Saison schoss er den Verein mit 30 Saisontoren zum Regionalliga-Aufstieg, in der laufenden Spielzeit ist er ebenfalls Leistungsträger und kommt auf fünf Tore.

2013/14 - Lucas Cueto: Mit acht Toren in der Hinrunde für den Bonner SC zog Cueto damals das Interesse des 1. FC Köln auf sich. Für die Domstädter legte der Deutschspanier noch elf Treffer nach. Danach ging es für den 26-Jährigen in der Kölner U21, beim FC St. Gallen in der Schweiz, Preußen Münster und Viktoria Köln weiter, ehe er im Sommer 2021 beim Karlsruher SC landete. Beim Zweitligisten ist der gebürtige Kölner meist Ersatz, in dieser Saison kommt er auf zehn Einsätze, meist von der Bank, und ein Tor.

2012/13 - Tammo Harder: Seine 20 Saisontore für Schalke deuteten eine große Karriere an. Doch Harder wechselte zunächst in die U23 von S04-Rivale Borussia Dortmund. Nach drei Jahren wechselte er zu Holstein Kiel und wurde an den 1. FC Saarbrücken verliehen. Nach Stationen beim SC Wiedenbrück und SV Lippstadt kehrte der gebürtige Dülmener dem Leistungsfußball den Rücken. Seit 2020 spielt er beim A-Ligisten Fortuna Seppenrade. Noch Anfang Februar traf Harder in einem Testspiel.