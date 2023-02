BVB-U19: Start gegen RWO, dann eine Woche, "in der sich alles entscheiden wird"

Mit einem Gastspiel bei Rot-Weiß Oberhausen startet Borussia Dortmund in die Restrunde der U19-Bundesliga. Danach stehen zwei richtungsweisende Duelle an.

Mit dem Weiterkommen in der Youth League hat sich die U19 von Borussia Dortmund vergangene Woche im Pflichtspieljahr 2023 angemeldet. Nun kehrt der BVB auch in den Spielbetrieb der U19-Bundesliga West zurück.

Vier Spieltage stehen in der Restrunde noch aus, zunächst gastiert der Dortmunder Nachwuchs bei Rot-Weiß Oberhausen (Sonntag, 11 Uhr, RS-Liveticker). "Ich muss die Jungs für ihre Leistungen in der Vorbereitung loben", sagt Trainer Mike Tullberg vor dem Duell mit dem Team, bei dem seine Trainerkarriere einst an Fahrt aufgenommen hatte.

Er erklärt: "Wir haben nicht die gleiche Qualität wie in den letzten Jahren, weil viele nominelle Jugendspieler bei uns schon im Erwachsenenbereich spielen. Das ist bei unseren Konkurrenten anders. Trotzdem können wir eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen. Ich bin sehr stolz, dass der Verein es hinbekommt, da immer wieder nachzuschieben."

Der BVB geht als klarer Favorit ins Spiel, punkten aber müssen beide Mannschaften. Oberhausen, um den Rückstand von zwei Punkten auf einen Nichtabstiegsplatz in der letzten Saisonphase noch aufzuholen. Indes wollen die zweitplatzieren Borussen Verfolger Schalke auf Distanz halten (zwei Punkte dahinter) und auch am Ende der Spielzeit auf einem der ersten beiden Ränge stehen, um in die Meisterschafts-Endrunde einzuziehen und bestenfalls den Titel zu verteidigen.

Eine dafür richtungsweisende Begegnung steht am übernächsten Wochenende an: das Gipfeltreffen mit Spitzenreiter 1. FC Köln (Freitag, 24. Februar, 16 Uhr). Mindestens einen Punkt benötigt der BVB, um den Endrunden-Einzug weiterhin in der eigenen Hand zu haben.

Ein echtes Topspiel also, und nur vier Tage später wartet schon das nächste. Dann empfängt Dortmund Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Youth League (Dienstag, 28. Februar). "Das war ja vorher klar, dass wir beim Weiterkommen in der Youth League eine Englische Woche haben werden, in der sich alles entscheidet", sagt Coach Tullberg über das anspruchsvolle Programm. "Das macht es nicht einfacher für uns - aber im Endeffekt wollen wir ja genau das: Die absoluten Topspiele. Solche Spiele kann kein anderer Verein in Deutschland anbieten."

In der Tat ist der BVB im zweiten Jahr in Folge als einzige deutsche Mannschaft im Achtelfinale der Youth League vertreten. In der Vorsaison zog die Tullberg-Elf sogar ins Viertelfinale ein, nachdem sie sich überraschend bei Manchester United durchgesetzt hatte.

Auf einen ähnlichen Coup hofft Dortmund auch gegen das hochkarätig besetzte Paris um Ethan Mbappe, Bruder von Superstar Kylian. Die Talente sollen die Partie genießen, so Tullberg. "Und die Aufgabe von meinem Trainerteam und mir ist es, dass das Youth-League-Spiel so wenig Einfluss wie möglich auf unsere Leistungen in der Bundesliga hat."