Schalke: Sieben Spiele, elf Tore - Offensivspieler verstärkt U19 im Sommer

Der FC Schalke 04 hat den zweiten Neuzugang für die kommende U19-Saison unter Dach und Fach gebracht. Der Kapitän der U17 von Bayer Leverkusen kommt.

Die U19 des FC Schalke 04 hat sich schon jetzt die zweite Verstärkung für die kommende Saison gesichert, Zaid Amoussou-Tchibara wird sich der Mannschaft von Norbert Elgert im Sommer anschließen.

Der 16-Jährige Angreifer kommt aus der U17 von Bayer Leverkusen. Dort macht er in dieser Saison mit seinem Torriecher auf sich Aufmerksam. Nachdem er den Saisonbeginn verpasste stand Amoussou-Tchibara erstmals am 6. Spieltag als Joker gegen Gladbach auf dem Platz. In seinen 15 Minuten konnte er die 1:2-Niederlage nicht mehr verhindern.

Im Anschluss war der U17-Kapitän aber ein echter Erfolgsgarant. Denn die nächsten sechs Spiele stand er jeweils in der Startelf und führte sein Team in jeder Partie zum Sieg. Er steuerte jeweils mindestens ein Tor, fünf Mal sogar einen Doppelpack, bei und kommt für die Saison auf beeindruckende elf Tore und drei Vorlagen.

Kurz vor der Winterpause durfte die Nachwuchshoffnung, die im Februar 17 wird, dann erstmals für die U19 ran. Beim 1:2 gegen den Bonner SC kam er zur Pause.

Schober freut sich über variablen Offensivspieler

„Zaid ist ein Stürmer, der in der Offensive variabel einsetzbar ist“, beschrieb Matthias Schober, Direktor der Knappenschmiede den Neuzugang. „Wir sind stolz darauf, dass er in die Knappenschmiede wechselt und hier ab der kommenden Spielzeit seine nächsten Entwicklungsschritte gehen wird.“

Vor der Verpflichtung von Amoussou-Tchibara stellten die Schalker bereits den U17-Nationalspieler Paul Ndiaye vor. Der 16-Jährige ist ebenfalls Offensivspieler und wechselt von Hannover 96 nach Gelsenkirchen.

Für die Schalker U19 geht es allerdings zunächst darum, noch in dieser Spielzeit den Einzug in die Endrunde klarzumachen. Vier Partien bleiben Elgert und seinen Schützlingen noch, um den 1. FC Köln oder Verfolger Borussia Dortmund, beide jeweils mit zwei Punkten vor den Schalkern, abzufangen.

Gut für den S04: Die Kölner müssen noch beim BVB ran und Schalke hat das beste Torverhältnis aus den Top-Drei. Machen die Schalker also ihre Hausaufgaben, ziehen sie in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ein.

Am 19. Februar starten die Schalker in den Endspurt. Zu Gast ist Fortuna Düsseldorf (11 Uhr).