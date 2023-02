RWO: U19 - Nach Trainer geht auch der Co-Trainer im Sommer

Rot-Weiß Oberhausen wird für die kommende Saison in der U19 ein neues Trainergespann finden müssen.

Nach drei Jahren ist im Sommer 2023 Schluss für Markus Kaya bei Rot-Weiß Oberhausen. Während der Abschied von Kaya feststand, war die Zukunft von U19-Co-Trainer Rene Lewejohann, dem U19-Torwarttrainer Dennis Grüger und U19-Athletikcoach Türker Öztürk noch offen.

Nun ist klar: Auch Lewejohann wird die Kleeblätter nach dem 30. Juni 2023 verlassen. Das gab der Verein bekannt.

Lewejohann übernahm mit Kaya im Sommer 2020 die Geschicke der U19. Gemeinsam schaffte das Trainerteam nach der abgebrochenen Saison 2020/21 den Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit und auch in der laufenden Saison ist der Klassenerhalt das klare Ziel des scheidenden Trainerteams.

„Ich bedanke mich für die drei Jahre bei RWO und nehme aus dieser Zeit viel mit. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht mit den Jungs zu arbeiten und sie auf dem Weg in den Seniorenfußball zu begleiten. Trotzdem ist es für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Doch auch trotz dieser Entscheidung liegt unser voller Fokus auf der Restsaison und dem Klassenerhalt“, sagt Lewejohann.

Vier Begegnungen sind es noch. In denen geht es gegen den BVB, Gladbach, Schalke und Rot-Weiss Essen. Ein hartes Restprogramm, bei dem jeder Zähler wichtig ist. Bevor es in die finalen Partien geht, betonte Patrick Bauder, Sportlicher Leiter bei RWO: "Unabhängig von der Entscheidung von Markus Kaya sind wir in einem offenen Gespräch zu dem Entschluss gekommen, dass wir die gemeinsame Zusammenarbeit im Sommer beenden. Wir wünschen René für seinen weiteren Weg alles Gute und bedanken uns für seine Arbeit im Verein."

Das erste der vier Spiele steht für RWO am Sonntag (19. Februar, 11 Uhr) gegen Borussia Dortmund an. Aktuell steht RWO mit elf Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz, fünf Vereine müssen absteigen.