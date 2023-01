U19-Testspiele: RWE verliert gegen Oberligist, Schalke und Dortmund erfolgreich

Auch bei den Teams aus der A-Junioren-Bundesliga wird zwei Wochen vor dem Pflichtspiel-Start fleißig getestet. Rot-Weiss Essen verlor gegen eine Seniorenmannschaft.

Zwei Wochen vor dem Start in die Restrunde läuft die Vorbereitung auch bei den Teams aus der A-Junioren-Bundesliga West auf Hochtouren. Am Wochenende waren wieder einige Revier-Klubs im Einsatz. Während Rot-Weiss Essen unterlag, gewann Borussia Dortmund einen internationalen Test. Auch der FC Schalke 04 war erfolgreich. Der MSV Duisburg bekam eine echte Klatsche.

Die U19 von Rot-Weiss Essen hat das erste Pflichtspiel des Jahres bereits hinter sich. In der Hauptrunde des Niederrheinpokals gab es einen 3:1-Sieg über den VfB Homberg.

Am Samstag stand nun ein Test gegen Senioren an. Die Mannschaft von Suat Tokat hatte die TSG Sprockhövel, aktuell 15. Der Oberliga Westfalen, zu Gast. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Lennart Bollenberg die Essener sogar in Führung (53.). Am Ende setzte sich aber die Erfahrung durch. Sprockhövel drehte die Partie durch Tore von Konstantinos Toris (59.), Levin Müller (65.) und Eren Albayrak (84.) zum 3:1.

Der VfL Bochum testete ebenfalls bereits am Samstag. Zu Gast war die U19 des SV Werder Bremen, aktuell Zehnter in der Parallelstaffel Nord/Nordost. In einem engen Spiel gingen die Gäste zwei Mal in Führung. Dominik Kasper (40.) erzielte das 1:0, Benjamin Mashollaj gelang kurz vor Schluss das 2:1 (90.). Doch beide Male hatte der VfL die passende Antwort parat. Luca Erdkamp (68.) und Artur Golubytskij (90.) trafen für den Siebten der West-Staffel und sorgten am Ende für ein 2:2.

In Dortmund wurde es zeitgleich international. Der FC Nordsjaelland war zu Gast am Fußballpark Hohenbuschei. Die Partie gegen die dänische Top-Mannschaft kündigte der BVB vorab als „echten Härtetest“ an. Doch auch diese Aufgabe meisterte die Mannschaft von Mike Tullberg und gewann mit 2:1. Die Treffer erzielten Filippo Mane und Michel Ludwig. Beim BVB bleibt es auch in den kommenden Wochen international. Bevor es am 7. Februar in der Youth League gegen den Hibernian Edinburgh (Schottland) geht, steht die Generalprobe gegen den FC Utrecht (Niederlande) an (1. Februar).

Am Sonntag durften dann auch der FC Schalke 04 und der MSV Duisburg ran. Für die Schalker gab es einen 3:1-Erfolg über Ligakonkurrent Viktoria Köln. Die Zebras mussten sich derweil deutlich mit 0:6 gegen den FSV Mainz 05 geschlagen geben. Der Spitzenreiter aus der Süd/Südwest-Staffel war für die Mannschaft von Engin Vural eine Nummer zu stark.