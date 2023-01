Vor der Wiederaufnahme des Ligabetriebs bestreiten die Amateurmannschaften Testspiele. Am Mittwoch waren wieder mehrere Essener Klubs im Einsatz.

Aktuell bereiten sich die Essener Teams auf den Restrundenstart in den jeweiligen Ligen vor. Auch am Mittwochabend wurde wieder fleißig getestet. RevierSport hat zwei interessante Testspiele zusammengefasst:

SV Burgaltendorf – Spielvereinigung Schonnebeck U19 1:7 (1:1)

An der Windmühle standen sich der ambitionierte Bezirksligist SV Burgaltendorf und die U19 der Spielvereinigung Schonnebeck gegenüber. In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine intensive Partie auf Augenhöhe, wobei die jungen Gäste die besseren Torchancen auf ihrer Seite verbuchen konnten. Mit einem 1:1-Remis ging es in die Halbzeit. Nach dem Pausentee drehte der A-Junioren-Niederrheinligist dann auf und fegte den SVA mit 7:1 vom Platz. Spieler des Spiels war Arne Wessels mit einem Viererpack.

Dirk Tönnies, der neben der Oberliga-Mannschaft auch die U19 der Schwalben trainiert, lobte seine Truppe nach dem Spiel: "Für die Jungs war es etwas Besonderes, gegen Kevin Barra oder Kai Nakowitsch zu spielen, die beide schon Regionalliga-Erfahrung haben. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. In der zweiten Hälfte hat Burgaltendorf etwas durchgewechselt und wir haben es vom Tempo sehr gut gemacht – und immer wieder tiefe Bälle gegen die hochstehende Kette des Gegners gespielt. Dann haben die Jungs sich auch in einen Rausch gespielt. Es freut mich sehr, dass wir so talentierte Jungs in den eigenen Reihen haben, die sicherlich ihren Weg über die Oberliga bei der Spielvereinigung Schonnebeck gehen werden."

Tore: 1:0 Eigentor (31.), 1:1 Wessels (41.), 1:2 Dorka (50.), 1:3 Wessels (54.), 1:4 Wessels (57.), 1:5 Wessels (64.), 1:6 Edler (84.), 1:7 Edler (90.).

FC Kray – VfB Frohnhausen 2:3 (1:1)

Ein Erfolgserlebnis feierte auch der VfB Frohnhausen am Mittwochabend. Die Mannschaft von Trainerurgestein Issam Said siegte beim Essener Oberligisten FC Kray – trotz 0:1-Rückstand – mit 3:2. Zaven Varjabetyan (2) und Samir Laskowski waren die Torschützen für die "Löwen".

Entsprechend zog der 45-jährige Said nach dem Abpfiff ein positives Resümee: "Wir haben gut gespielt und gegen einen Oberligisten gewonnen. Ich freue mich, dass wir mal wieder unser wahres Gesicht gezeigt haben. Die Jungs hatten Spaß auf dem Platz."

Bereits am Freitagabend (27. Januar, 18.30 Uhr) ist der Essener Landesligist wieder im Einsatz. Dann gastiert der Regionalligist SG Wattenscheid 09 an der Raumerstraße – ein Highlight-Spiel für Frohnhausen. "Der Sieg gegen Kray war ein Erfolgserlebnis vor dem Spiel gegen Wattenscheid. Ich hoffe, dass wir nicht untergehen und gut mitspielen können", betonte Said.

Tore: 1:0 Öncel (10.), 1:1 Varjabetyan (13.), 1:2 Varjabetyan (46.), 2:2 Bema (59.), 2:3 Laskowski (70.).