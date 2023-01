U19-Bundesliga: Spitzenreiter verstärkt sich mit Top-Talent von RB Leipzig

In der Tabelle der U19-Bundesliga West steht der 1. FC Köln ganz oben. Jetzt hat sich der Spitzenreiter noch einmal verstärkt.

Der 1. FC Köln hat einen jungen Perspektivspieler verpflichtet. Yannick Freischlad wechselt von RB Leipzig ans Geißbockheim. Der Stürmer ist erst 18 Jahre alt und gilt als großes Talent. Er hat Vereinsangaben zufolge einen "mehrjährigen Vertrag" unterzeichnet.

Im Profiteam von Trainer Steffen Baumgart ist Freischlad bis auf weiteres noch nicht eingeplant. Er soll "perspektivisch in die U21 eingegliedert werden", teilten die Kölner mit.

Anbieten für Einsätze im Regionalliga-Team kann sich Freischlad bei den A-Junioren der Domstädter. Dort soll er ab sofort zum Einsatz kommen. Damit bekommt das Team von U19-Trainer Stefan Ruthenbeck eine weitere Verstärkung auf dem Weg zur Westdeutschen Meisterschaft.

Vier Spieltage stehen in der regulären Saison noch aus - und aktuell grüßt der FC von der Spitze. Verfolger Borussia Dortmund ist allerdings punktgleich, und auch Schalke 04 mischt als Tabellendritter mit zwei Zählern Rückstand noch mit im Rennen um die ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft berechtigen.

Doch auch wenn Köln sich qualifizieren sollte: Zum Wiedersehen mit RB Leipzig wird es aller Voraussicht nach nicht kommen. RB steht nur auf dem siebten Platz der Nord/Nordost-Staffel, liegt weit hinter der Spitze zurück.

Für die U19 der Sachsen kam Freischlad in dieser Saison zu sechs Einsätzen in der Liga (ein Tor). Die letzten beiden Partien vor der Winterpause verpasste er rotgesperrt. Dazu stand er jeweils einmal in der Youth League und einmal im DFB-Pokal der Junioren auf dem Rasen. Nun kommt er nach Köln und ist der erste Neuzugang in der U19.