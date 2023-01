Schalke: U19 siegt im ersten Test - Keke Topp trifft

Erst in fünf Wochen beginnt die Restrunde der U19-Bundesliga. Die U19 des FC Schalke 04 besiegte im ersten Test Preußen Münster mit 2:0.

Fünf Wochen vor dem Start in die Bundesliga-Restsaison gegen Fortuna Düsseldorf haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 ihren ersten Test des Jahres 2023 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert setzte sich auf dem Kunstrasen-Platz 6 am Parkstadion mit 2:0 (1:0) gegen ihren Liga-Rivalen SC Preußen Münster durch. Erfolgreich waren für die königsblauen A-Junioren Niklas Dörr in der 24. und Keke Topp in der 88. Minute.

In der ersten Halbzeit schickte Norbert Elgert eine Elf auf den Kunstrasen, in der viele Akteure des bisherigen Stammpersonals fehlten. Es kamen vor allem welche zum Einsatz, die bisher wenig oder gar nicht gespielt hatten. Und zwei von denen waren in der 24. Minute für die 1:0-Führung verantwortlich. Mit einem schönen Pass bediente Romeo Ferreira, der rechte Verteidiger, Niklas Dörr, der im zweiten Versuch vollendete. Getroffen hatte der Schalker Stürmer auch schon in der zehnten Minute, nach Vorarbeit von Enes Rüzgar aber im Abseits gestanden.

Gar nicht zufrieden war Tobias Harink, und er wurde nach etwas mehr als einer halben Stunde auch sehr laut und deutlich. „Wir haben 100 Fehlpässe in 30 Minuten!“, schrie der Preußen-Trainer. „Was ist denn los? Reißt euch mal zusammen!“

Das funktionierte dann beim Tabellen-14. der A-Junioren-Bundesliga in der zweiten Halbzeit auch besser, als Münster zwischenzeitlich sogar eine gute Phase und Luca Podlech im Tor der Königsblauen etwas Arbeit hatte. Fast wäre Christian Rosing in der 64. Minute sogar das 1:1 gelungen, nachdem Schalkes Keke Topp kurz zuvor mit einem 19-Meter-Freistoß den Pfosten getroffen hatte. Er zielte jedoch knapp vorbei.

Erfolgreich war dann noch Keke Topp, und zwar in der 88. Minute. Nach einem Freistoß von Max Grüger von der linken Seite köpfte der 18-jährige U-19-Nationalstürmer das 2:0 für die U-19-Fußballer des FC Schalke 04, die einen ordentlichen Test mit einem verdienten Sieg beendeten.