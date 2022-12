Fußball-Stipendium: Regionalligaspieler hilft Talenten beim USA-Traum

Viele Spieler, allen voran junge Talente, träumen mittlerweile davon einmal in den USA Fußball zu spielen. Ein aktueller Regionalligaspieler hat eine Geschäftsidee entwickelt.

Robin Afamefuna steht aktuell bei Rot-Weiß Koblenz, dem Tabellen-Schlusslicht der Regionalliga Südwest,unter Vertrag.

Neben dem Fußball baut sich das ehemalige Talent von Borussia Mönchengladbach mit seinem Bruder und seiner Schwester ein zweites Standbein auf. Das Afamefuna-Trio hat die Agentur "glocal-sports.com" ins Leben gerufen.

Zwischen Sommer 2016 und Winter 2020 lebte Afamefuna selbst seinen "American Dream". Innerhalb von vier Jahren schloss der gebürtige Würselener eine US-Universität mit dem Bachelor of Arts ab und wurde im MLS-Draft 2020 von den Colorado Rapids ausgewählt, nachdem er seine Mannschaft kurz zuvor als Kapitän in das Finale der nationalen Meisterschaft führte. Mittlerweile steht er mit 25 Jahren vor seinem Masterabschluss einer weiteren Elite-Universität und spielt weiterhin auf professionellem Niveau Fußball beim FC Rot-Weiß Koblenz.

Er kann nur jedem Spieler, jeder Spielerin raten den Weg nach Übersee zu gehen und den akademischen mit dem sportlichen Teil des Lebens zu verbinden. "Das Stipendium in den USA anzunehmen war die beste Entscheidung meines Lebens und hat mir sowohl sportlich als auch akademisch und beruflich Türen geöffnet, von welchen ich mein ganzes Leben lang profitieren werde", sagt der Linksverteidiger, der in seiner Karriere mittlerweile auf 50 Einsätze in der Regionalliga kommt.

Robin Afamefuna in Zahlen: Bonner SC: 35 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen Rot-Weiß Koblenz: 15 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage hinzu kommen über 100 College-Spiele in den USA.

Wie man sich als junger Spieler, Spielerin den US-Traum realisieren kann, wird auf der Website "glocal-sports.com" erläutert. "Jeder hat die Chance, nur Mut. Es gibt auf unserer Website einen Link zu einem Formular. Hier sagen wir jedem Interessierten kostenfrei und unverbindlich, wie die jeweiligen Erfolgsaussichten hinsichtlich eines Sportstipendiums in den USA aussehen."

Afamefuna ergänzt: "Es gibt Spieler, die schon aus der Kreis- und Bezirksliga in die USA vermittelt wurden. Es gibt an den Universitäten verschiedene Niveaus. Jeder hat eigentlich die Chance, sich diesen Traum zu erfüllen und in den Vereinigten Staaten seine akademische mit der sportlichen Laufbahn zu kombinieren. Und das auf einem Elite US-College. Dabei wollen wir als 'Glocal Sports' helfen."