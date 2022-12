Schalke U17: Ungeschlagen! Sechs Punkte vor dem BVB

Die U17 des FC Schalke 04 ist amtierender Deutscher Meister. Auch in dieser Saison überwintert die Truppe von Onur Cinel wieder als Tabellenführer.

In der letzten Saison holte sich die U17 des FC Schalke 04 im Finale gegen den VfB Stuttgart die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren. Auch in dieser Saison ist die Mannschaft von Trainer Onur Cinel wieder auf dem Weg zur Meisterschaft in der B-Junioren-Bundesliga West.

Am Samstag holte sich sich im letzten Spiel vor der Winterpause durch ein 3:0 (1:0) gegen Fortuna Köln die Tabellenführung zurück.

Das Überraschungsteam von Arminia Bielefeld hatte am letzten Wochenende vorgelegt und sich vorübergehend den ersten Platz geangelt, Schalke nun gegen Köln durch zwei Treffer von Jermaine Jann (45. und 69.) und einen von Ben Berzen (74.) nachgelegt.

Somit überwintern die Schalker nach elf Siegen und einem Unenschieden mit zwei Punkten vor Bielefeld und sechs Punkten vor Borussia Dortmund ganz oben.

Entsprechend stolz ist Onur Cinel auf sein Team: "Wir haben in zwölf Spielen nur zwei Gegentore bekommen und elf Siege errungen. Das ist eine Wahnsinnsleistung bis jetzt", sagte Cinel. "Dabei gibt es drei, vier Mannschaften, die einen besseren Kader haben - auch in der Breite."

Aber sein Team, das ohne einen einzigen Linksfuß durch die Spiele kam, habe durch großen Willen eine tolle Entwicklung genommen. "Individuell und als Mannschaft", lobt Cinel. Dennoch sei trotz der guten Ausgengsposition noch bei weitem nicht klar, dass der S04 wieder an der Endrunde teilnehmen werde. "Bielefeld, Dortmund, Köln, Mönchengladbach und auch Leverkusen haben noch echte Chancen", mahnt Cinel. Denn sein Team habe mit Spielen gegen drei direkte konkurenten das schwerste Restprogramm.

Allerdings sind es in der Restrunde auch nur noch drei Spiele. "Wir haben alles in der eigenen Hand. Holen wir aus den drei Spielen noch einen Sieg, sind wir wieder in der Endrunde", rechnet Cinel vor. Und das sei vor der Saison nicht zu erwarten gewesen und ein großer Erfolg. Ob es so kommt, erfahren wir Ende Februar. Denn dann geht die Saison weiter.