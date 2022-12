U19-Bundesliga: BVB und Schalke erhöhen Druck auf Spitzenreiter Köln

Borussia Dortmund und Schalke 04 haben ihre Spiele in der U19-Bundesliga West gewonnen. Damit erhöhen die Revierklubs den Druck auf den 1. FC Köln.

Die U19-Teams von Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 haben sich erfolgreich in die Winterpause verabschiedet. Am letzten Spieltag des Jahres in der Bundesliga West besiegte der BVB den MSV Duisburg mit 1:0, S04 feierte ein 3:0 beim SC Paderborn.

Damit erhöhen die Revierklubs den Druck auf den bisherigen Spitzenreiter 1. FC Köln, der am Mittag Preußen Münster empfängt (13 Uhr). Denn zumindest vorübergehend ziehen Dortmund und Schalke an den Domstädtern vorbei. Update (15 Uhr): Der 1. FC Köln hat sein Spiel gewonnen und steht als Wintermeister der U19-Bundesliga fest.

Gewinnen allerdings die Kölner gegen Münster, würden sie aufgrund des besseren Torverhältnisses die Spitze vom dann punktgleichen BVB zurückerobern und Schalke wieder auf den dritten Platz verweisen.

Für die Dortmunder war der Sieg über den MSV am Sonntagvormittag mit einem schweren Stück Arbeit verbunden. Die Duisburger zeigten, warum sie zu den positiven Überraschungen der laufenden Saison gehören und auf dem fünften Platz stehen.

Erst in der 85. Minute fiel der Siegtreffer. Mit einem Sonntagsschuss sicherte Rafel Lubach der Borussia die drei Punkte. Zuvor hatte sich der MSV selbst geschwächt: Lennox Kern sah die Rote Karte, da er in Richtung des Schiedsrichters gespuckt haben soll (62.).

Und auch beim Schalker Gastspiel in Paderborn mussten die Zuschauer lange auf Tore warten. In der 74. Minute brachte Niklas Barthel die Königsblauen in Führung. Kelsey Meisel erhöhte in den Schlussminuten mit einem Doppelpack (80., 88.).

