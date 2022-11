ETB SW Essen: Amateurfußball-Ikone übernimmt die U19-Mannschaft

MSV Duisburg Zebras wollen vor RWE landen und bis 2025 in die 2. Bundesliga aufsteigen

Der MSV Duisburg startet in einer guten Woche - am 7. Dezember 2022 - in die Vorbereitung auf das Spieljahr 2023. RevierSport hat mit Sportchef Ralf Heskamp gesprochen.