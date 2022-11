Junioren: Schalke stattet Abwehrtalent mit Fördervertrag aus

Schalke 04 hat sein U17-Talent Taylan Bulut mit einem Fördervertrag bis Juni 2025 ausgestattet. Der Rechtsverteidiger ist Kapitän der B-Junioren um Trainer Onur Cinel.

Der FC Schalke 04 hat einen U17-Spieler langfristig an sich gebunden. Taylan Bulut hat einen Fördervertrag unterschrieben, dieser gilt bis zum 30. Juni 2025. Zudem besitzen die Königsblauen eine Option, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern und diesen in einen Lizenzspielervertrag umzuwandeln.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass Taylan seinen Vertrag bei uns langfristig verlängert und seine Zukunft auf Schalke sieht“, kommentiert Knappenschmiedendirektor Mathias Schober die Vertragsunterzeichnung. „ Er zeichnet sich nicht nur durch seine enorme Zweikampfstärke, sondern auch dadurch aus, dass er in der Defensive flexibel einsetzbar ist. Taylan ist in dieser Saison zum Kapitän der U17 ernannt worden: Das zeigt, dass er auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung bereits sehr weit ist und auf dem Platz vorangeht.“

Bulut spielt seit Sommer 2020 bei den Königsblauen. Damals wechselte der Rechtsverteidiger aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen zu S04. Der 16-Jährige, der bereits für die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaft auf dem Rasen stand, kam in der laufenden Saison bei der Mannschaft von Cheftrainer Onur Cinel bereits neun Mal über die volle Distanz zum Einsatz. In der vergangenen Saison konnte das Team die Deutsche Meisterschaft gewinnen.

In der vergangenen Woche hatte bereits Assan Ouedraogo einen Fördervertrag bei den Schalkern unterschrieben. Der ebenfalls 16-Jährige spielt bereits seit Saisonbeginn in der U19 von Cheftrainer Norbert Elgert. Er ist der Sohn des ehemaligen RWO- und RWE-Profis Alassane Ouedraogo. Zudem hatte Max Grüger bereits seinen Vertrag verlängert.