U19-Bundesliga West: Nach Sieg über Schalke - Köln will auch RWE schlagen

Die U19 des 1.FC Köln ist nah dran an der Tabellenspitze der A-Junioren Bundesliga West. Co-Trainer Ahmet Kücükoglu rechnet im kommenden Spiel gegen Rot-Weiss Essen jedoch mit einem knappen Duell.

Die U19 des 1. FC Köln befindet sich nach dem 7. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga West auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur ein Zähler liegt momentan zwischen dem Effzeh und Spitzenreiter Borussia Dortmund. Am kommenden 8.Spieltag reisen die Kölner zur U19 von Rot-Weiss Essen.

Die Essener Junioren unter der Leitung von Trainer Suat Tokat laufen derzeit den eigenen Erwartungen hinterher. Die U19 von RWE spielt in der laufenden Spielzeit im Tabellenkeller gegen den Abstieg. Köln hingegen mischt oben mit. Die vergangene Saison beendeten beide Jugendmannschaften mit jeweils 28 Zählern punktgleich - Köln auf dem fünften und Essen auf dem sechsten Rang.

Da der eigentliche Kölner Cheftrainer Andreas Ruthenbeck am vergangenen Spieltag beim 1:0 Erfolg seiner Mannschaft gegen Schalke 04 eine Sperre absaß, übernahm Co-Trainer Ahmet Kücükoglu erfolgreich das Ruder und lobte im Anschluss an die Partie die Mannschaftsleistung der jungen Geißböcke. Trotz einer Siegesserie von nunmehr drei Spielen warnt Kücükoglu vor dem kommenden Gegner aus Essen.

„Es wird wieder unangenehm”

Zwar verwies Kücükoglu darauf, dass der eigentliche Cheftrainer der Kölner in der kommenden Woche mehr über die Details verraten könne, dennoch gab er vor dem kommenden Spiel gegen RWE eine Marschrichtung vor.

„Wir wollen natürlich gewinnen und ich denke, es wird wieder unangenehm. RWE will natürlich aus dem Keller raus und die wissen, wie wir spielen und was wir vorhaben. Sie wissen über unsere Stärken bescheid und deshalb wird es trotz unserer Favoritenrolle eine sehr schwierige und enge Partie werden”, erklärte Kücükoglu in Bezug auf den kommenden Spieltag.

Zwei Kölner Leistungsträger verletzt

Beim vergangenen Spiel gegen den S04 musste Kölns U19 mit Justin Diehl und Damion Downs auf zwei Leistungsträger verzichten. Beide Spieler trugen mit bislang jeweils vier Toren maßgeblich zum derzeitigen Erfolg der Kölner bei. Diehl verletzte sich vergangene Woche bei seinem Einsatz in der U19-Nationalmannschaft. Downs hat Probleme mit dem Meniskus. Der aktuell beste Torschütze der Geißböcke - Jaka Cuber Potocnik - ist jedoch fit und hat in der laufenden Spielzeit bereits fünf Treffer erzielen können.