U17-Revierderby: Makellose Schalker treffen auf Verfolger Borussia Dortmund

Am neunten Spieltag der U17-Bundesliga West empfängt Borussia Dortmund den FC Schalke 04. Die Partie könnte den Kampf um die Meisterschaft noch einmal eröffnen.

In der A-Junioren-Bundesliga West steht am Sonntag (30. Oktober) das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 an. Doch wenn der Ball im Fußballpark Hohenbuschei ab 11 Uhr rollt, stellt sich nicht nur die Frage nach der Nummer eins im Pott. Es könnte auch bereits eine Vorentscheidung im Kampf um die West-Meisterschaft sein.

Denn das Derby ist gleichzeitig auch das Duell des Zweiten gegen den Ersten. Die Schalker liefern bislang eine makellose Saison ab und stehen nach acht Siegen aus acht Spielen und einer Tordifferenz von 25:1 unangefochten an der Spitze. Die letzten beiden Partien, ebenfalls Ruhrpott-Duelle, gegen den VfL Bochum und MSV Duisburg konnte S04 jeweils 2:0 gewinnen.

16-Tore-Mann wohl mit dabei

Fünf Punkte dahinter befindet sich der BVB in Lauerstellung. Bei den Schwarz-Gelben dürften alle Augen auf Sturm-Talent Paris Brunner gerichtet sein. Der 16-Jährige stand nicht im Kader der U19 gegen Viktoria Köln, was dafür spricht, dass U17-Coach Karsten Gorges auf seinen torgefährlichsten Mann setzen darf. In nur fünf Spielen bei der U17 erzielte Brunner unfassbare 16 Tore. Dazu kam er wettbewerbsübergreifend (Bundesliga, DFB-Pokal, Youth League) bereits neun Mal für die U19 zum Einsatz (vier Tore, ein Assist). Dafür wird Dortmunds zweitbester Angreifer Alex Niziolek (sieben Tore) ausfallen.

Zuletzt zeigte die Formkurve für den BVB nach unten. In der Liga gab es eine 2:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Dazu gingen die Testspiele gegen den VfL Wolfsburg (2:3) und die TSG Hoffenheim (0:2) verloren.

BVB-Coach: „Haben alles in unserer Hand“

In der kurzen West-Meisterschaft, in der die Entscheidung nach nur 15 Partien fällt, könnte die Partie bereits eine Vorentscheidung sein. Gewinnt S04 beträgt der Vorsprung auf den BVB bereits acht Punkte bei nur sechs verbleibenden Spielen. Der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld könnten sogar am BVB vorbeiziehen und den Dortmundern noch einmal die mögliche Teilnahme an der Endrunde (nur die ersten beiden Teams sind qualifiziert) streitig machen. Gewinnen die Dortmunder, rücken sie bis auf zwei Punkte an S04 heran und im Kampf um die Meisterschaft ist wieder alles offen.

Gorges selbst glaubt fest daran, dass sein Team den Titelkampf noch einmal spannend gestalten kann. „Wir haben alles in unserer Hand und gehen mit großem Selbstvertrauen in dieses Spiel“, erklärte er auf der vereinseigenen Homepage. Von seinem Gegenüber Onur Cinel gab es vor der Partie Lob: „Mit Borussia Dortmund wartet der beste Kader der Bundesliga West und ein herausragender Stürmer auf uns“, spielte der Coach gegenüber Vereinsmedien auf Brunner an. „Es wird in allen Bereichen eine sehr schwere Prüfung. Aber wir sind auch gut drauf und selbstbewusst.“