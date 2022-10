Schalke U19: Topspiel gegen "wahrscheinlich spielstärkstes" Team der Liga

Topspiel-Zeit in der U19-Bundesliga: Der FC Schalke 04 gastiert am Samstagvormittag bei seinem Tabellennachbarn 1. FC Köln (11 Uhr).

Nach einer dreiwöchigen Unterbrechung rollt der Ball in der U19-Bundesliga West am Wochenende wieder. Fünf Spieltage stehen in dem letzten Block vor der Winterpause auf dem Programm. Für den FC Schalke 04 beginnt diese Zeit mit einem Topspiel: Am Samstag gastieren die Knappen beim 1. FC Köln (11 Uhr, RS-Liveticker).

Es ist das Verfolgerduell der beiden Teams hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund. Schalke und Köln liegen gleichauf einen Zähler hinter dem BVB, der FC hat die um einen Treffer bessere Differenz. Heißt: Lässt Dortmund, zeitgleich gegen Viktoria Köln im Einsatz, Punkte liegen, würde der Sieger des Spitzenspiels vorbeiziehen.

Aber vor allem im Hinblick auf die deutsche Meisterschaft könnten am Samstag die Weichen gestellt werden. Nur die beiden Bestplatziertesten ziehen in die Endrunde ein. Nach dem direkten Duell stehen noch acht Spieltage aus, in denen ein Drei-Punkte-Rückstand wettgemacht werden müsste. Ein Rückspiel gibt es nicht.

Mit erst fünf Gegentoren aus den ersten sechs Partien stellt Schalke die beste Abwehr, Köln mit 21 Treffern die erfolgreichste Offensive. Da scheint es wenig verwunderlich, dass der Gegner für S04-Coach Norbert Elgert "zurzeit wahrscheinlich die spielstärkste Mannschaft der Liga ist", wie er gegenüber Vereinsmedien erklärte. "Mit den meisten Treffern sind sie außerdem sehr torgefährlich. Sowohl offensiv als auch defensiv sind sie sehr variabel und individuell gut besetzt."

Mit Blick auf sein eigenes Team bemerkte der Trainer, dass man sich zunächst "erstmal wieder ein wenig finden müsse". Schließlich waren einige Talente zuletzt mit ihren U-Nationalmannschaften unterwegs. Mattes Hansen und Keke Topp liefen gemeinsam mit dem Kölner Justin Diehl für die deutsche U19 auf, Tristan Osmani für die österreichische. Elgert: "Da sehe ich aber aufgrund des tollen Charakters der Mannschaft kein Problem."