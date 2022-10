U19-Bundesliga: Schalke setzt Serie fort und kommt BVB ganz nah

Die U19-Talente des FC Schalke 04 haben in der Bundesliga West einen Sieg gefeiert und sind Borussia Dortmund dicht auf den Fersen.

Die U19 des FC Schalke 04 hat am Mittwochabend die Chance genutzt, einen großen Sprung in der Tabelle zu machen. Durch den 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen den Bonner SC kletterten die Talente von Trainer Norbert Elgert von Rang fünf auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Meisterschafts-Endrunde berechtigt. Aufgrund des knapp besseren Torverhältnisses stehen die Schalker (+15) vor dem punktgleichen 1. FC Köln (+14). Der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund beträgt einen Zähler.

350 Zuschauer im Bonner Sportpark Pennenfeld sahen eine torlose erste Halbzeit. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wechselte Coach Elgert zweimal, brachte unter anderem Yannick Tonye ins Spiel. Und der brauchte nicht mal drei Minuten, um heiß zu laufen: Dann brachte der Stürmer die Königsblauen mit seinem ersten Saisontor in Führung (48.). Es blieb der einzige Treffer des Abends.

Für die Schalker war es bereits die fünfte Sieg in Serie. Seit der Auftaktpleite im Derby gegen den BVB (1:3) haben sie alle Spiele gewonnen. Der Bonner SC verpasste hingegen die Chance, den Abstand auf die Abstiegsplätze auszubauen. Die Rheinländer stehen einen Zähler über dem Strich auf Rang elf.

Der nächste Spieltag in der Liga steht erst am letzten Oktober-Wochenende an. Schalke ist an diesem Sonntag dennoch in einem Pflichtspiel gefordert. In der zweiten Runde des DFB-Pokals der A-Junioren empfängt S04 den Nord/Nordost-Bundesligisten Hansa Rostock in Gelsenkirchen (11 Uhr, RS-Liveticker).