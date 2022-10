U19-Pokalwoche - das sind die Gegner von BVB, Schalke und Bochum

Im DFB-Pokal der A-Junioren steht in dieser Woche das Achtelfinale an. Das sind die Gegner von Borussia Dortmund, VfL Bochum und Schalke 04.

In der ersten Runde des DFB-Pokals der A-Junioren wurde bereits ausgesiebt, doch mit Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum haben es drei Teams aus dem Ruhrgebiet erwartungsgemäß ins Viertelfinale geschafft. Das sind die Gegner der Revierklubs.

St. Pauli kommt zum BVB

Der Vorjahres-Finalist empfängt am Samstag (11 Uhr) den FC St. Pauli. Als Tabellenführer der West-Staffel und amtierender deutscher Meister ist der BVB natürlich der Favorit. St. Pauli belegt den vierten Platz in der Nord/Nordost-Staffel der U19-Bundesliga, verlor am Wochenende mit 2:4 bei Dynamo Dresden. Die Hamburger stehen für Spektakel: Nach sechs Partien haben sie 17 Tore erzielt, aber auch schon zwölf Gegentreffer kassiert. Was ihnen in die Karten spielen dürfte: Der BVB muss am Dienstag in der Youth League gegen den FC Sevilla ran, während die Paulianer die ganze Woche zur Spielvorbereitung nutzen können.

VfL Bochum beim 1. FC Köln zu Gast

Schon am Donnerstag eröffnen die Bochumer die zweite Pokalrunde. Das Los hätte den VfL günstiger treffen können, denn der Revierklub muss zum 1. FC Köln. Der Ligakonkurrent steht in der Tabelle zwei Punkte und einen Rang über Bochum auf dem zweiten Platz und verfügt über die mit Abstand beste Offensive der Liga (21 Tore). Das Duell beider Teams im regulären Saisonbetrieb ging klar an die Domstädter. Sie gewannen am zweiten Spieltag mit 5:2.

Schalke empfängt Hansa Rostock

Die Königsblauen haben mit Rostock ein Team zu Gast, dessen volle Konzentration dem Klassenerhalt in der Nord/Nordost-Staffel gelten dürfte. Denn Hansa wartet nach fünf Partien noch auf den ersten Sieg und hinkt den Nichtabstiegsplätzen als Tabellenvorletzter bereits fünf Punkte hinterher.

DFB-Pokal der A-Junioren: Alle Achtelfinal-Begegnungen

Donnerstag, 13. Oktober, 13 Uhr:

1. FC Köln - VfL Bochum

Samstag, 15. Oktober, 11 Uhr

1. FC Nürnberg - RB Leipzig

Borussia Dortmund - FC St. Pauli

Hannover 96 - Hertha BSC

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

TSG Hoffenheim - Mainz 05 (12 Uhr)

Sonntag, 16. Oktober, 11 Uhr

Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel

FC Schalke 04 - Hansa Rostock

