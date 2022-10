Schalke-U19-Talent Topp trifft erneut - Elgert: "Hype mache ich nicht mit"

Bei der U19-Mannschaft des FC Schalke 04 spielt sich ein junger Knappe besonders in den Fokus. Am 6. Spieltag gegen Duisburg markierte Schalke-Stürmer Keke Topp bereits seinen achten Saisontreffer.

Bei der U19 des FC Schalke 04 läuft es derzeit wie am Schnürchen. Seit der Auftaktniederlage am ersten Spieltag gegen den Konkurrenten aus Dortmund hat die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Norbert Elgert kein Spiel verloren. Trotz einer gespielten Partie weniger auf dem Konto rangiert Schalke auf dem vierten Tabellenrang.

Ein junger Schalker spielt sich besonders in den Fokus und ist derzeit ein Garant für die positive Serie von Königsblau. Sturm-Talent Keke Topp erzielte in den vergangenen fünf Ligaspielen stolze acht Treffer. Hinzu kommen drei Treffer beim 13:0-Kantersieg in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren gegen den JFG Schaumberg-Prims. Auch in der U19-Nationalmannschaft war der 18-jährige in drei Spielen bereits viermal erfolgreich.





Beim 6:0-Erfolg von S04 am 6. Spieltag der U19-Bundesliga gegen den MSV Duisburg erzielte Topp in der 22. Minute das zwischenzeitliche 3:0 für seine Mannschaft. Cheftrainer Elgert war nach der Partie zufrieden mit der Leistung seiner Jungs. (Die Stimmen der Trainer zur Partie gibt es hier.)

Mit nunmehr acht Saisontreffern führt Topp derzeit die Torjägerliste der U19-Bundesliga West an. Auf dem zweiten Rang rangiert Julian Rijkhoff von Borussia Dortmund mit sechs Treffern. Rang drei belegt momentan Jaka Cuber vom 1. FC Köln mit fünf Treffern.

S04-Trainer Elgert: „Irgendeinen Hype mache ich nicht mit”

Angesprochen auf die Entwicklung seines Sturmtalents erklärte Elgert, dass er nie einen einzelnen Spieler hervorheben würde. Vielmehr stünde die Leistung der gesamten Mannschaft im Vordergrund. Insgesamt war Elgert nach dem jüngsten Erfolg gegen Duisburg zufrieden mit der Leistung seiner Jungs und kündigte an, die positive Serie beim kommenden Spiel gegen Bonn ausbauen zu wollen.

„Ich spreche nie über einzelne Spieler, sondern nur über die gesamte Mannschaft und die ist derzeit eher auf einem ordentlichen Weg. Irgendeinen Hype mache ich nicht mit, weil das die Jungs eher killt, als dass es ihnen hilft”, erklärte Elgert in Bezug auf die jüngste Entwicklung seiner Spieler.

Das Nachholspiel des 3. Spieltags gegen den Bonner SC findet am kommenden Mittwoch statt. Bei einem Sieg würden die Knappen auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken und könnten dadurch den Rückstand zur Spitze auf einen Zähler verkürzen.