Youth League: BVB wieder sieglos, aber 16-jähriges Supertalent trifft erneut

Auch nach drei Partien in der Youth League wartet der BVB weiter auf den ersten Sieg.

Dritter Spieltag in der Youth League. In der Gruppe G standen der FC Sevilla und Borussia Dortmund unter Druck. Denn beide Tema verloren die ersten beiden Partien gegen den FC Kopenhagen und ManCity.

Nach 90 Minuten am Mittwoch blieben beide weiter ohne Sieg, das 1:1 (0:0) nützt beiden Mannschaft eher wenig.

Zum Spiel: In den ersten 45 Minuten waren die Hausherren die agilere und bessere Mannschaft. Eine Doppelchance hätte beinahe die Führung gegen zu passive Dortmunder gebracht. Aber weder Alexandro Fernandez noch Manu Bueno konnten Sevilla in Führung bringen.

Sevilla: Castillo - Hormigo, Ortin, Martinez, Veces - Collado, Bueno, Rivera, Vazquez (63. Liduena) - Gomez (76. Villar), Fernandez Castillo - Hormigo, Ortin, Martinez, Veces - Collado, Bueno, Rivera, Vazquez (63. Liduena) - Gomez (76. Villar), Fernandez BVB: Kirsch - Semic, Collins, Mane - Bamba (63. Onofrietti), Walz, Cisse (53. Simic), Kamara, Aning (81. Blank) - Gürpüz (63. Brunner), Rijkhoff (81. Mengot) Tore: 1:0 Ortin (66.), 1:1 Brunner (71.)

Nach der Pause wurde der BVB besser, gewann die Oberhand über die Begegnung. Allerdings ohne zu den zwingenden Chancen zu kommen. In die leichte Drangphase fiel das 1:0 für die Gastgeber.

Iker Ortin traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 - da hatte BVB-Spieler Filippo Mané zu viel Abstand gelassen. Doch der BVB zeigte sich nicht geschockt und kam nur wenige Minuten später zum Ausgleich.

Der erst kurz zuvor eingewechselte Paris Brunner traf nach Vorarbeit von Noa-Gabriel Šimić per Kopf zum 1:1 für die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg. Das nächste Ausrufezeichen des 16-Jährigen, der in der U17-Bundesliga bereits durchstarten konnte. Dort traf er in fünf Partien 16 Mal.

In den letzten elf Minuten inklusive Nachspielzeit wurde es richtig hitzig, Tore fielen nicht mehr, dafür gab es sieben Gelbe Karten. Und die Erkenntnis: Vermutlich wird es für beide Teams nach der Vorrunde der Youth League nicht weitergehen.