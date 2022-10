MSV Duisburg: So bewertet U19-Trainer Vural das erste Saisondrittel

Die A-Junioren des MSV Duisburg bleiben in dieser Saison weiterhin ungeschlagen und grüßen von einem Top-Platz. Als nächstes wartet das Revierderby gegen den FC Schalke 04 auf die Vural-Elf.

Die U19 des MSV Duisburg hat derzeit einen Lauf. Anders kann man es nicht beschreiben. Denn auch im 5. Saisonspiel der A-Junioren Bundesliga West blieb die Mannschaft von MSV-Coach Engin Vural ungeschlagen. Mehr noch: Die Meidericher besiegten Borussia Mönchengladbach zuhause mit 3:1 und springen durch den dritten Sieg im fünften Spiel vorerst auf Platz 3 der U19-Bundesliga.

Doch trotz dieses positiven Trends hebt Vural nicht ab und bleibt auf dem Boden der Tatsachen. Ihm sei die gute Ausbildung seiner jungen Spieler vorrangig wichtiger als der Blick auf die Tabelle: „Das ist nur eine Momentaufnahme. Viel wichtiger ist, dass wir die Spieler entwickeln. Wir wollen weiter daran arbeiten, dass wir die Jungs oben anbinden. Das ist das primäre Ziel.“

Dennoch weiß Vural natürlich dass es wichtig ist, früh in der Saison genug Punkte zu holen. Denn der Spielplan sieht für die A-Junioren lediglich eine einfache Spielserie mit 15 Partien vor. Zudem steigen am Ende der Saison gleich fünf Mannschaften ab.

„Da musst du schauen, dass du schnell die Punkte holst“, betont Vural. Wie kurz die Saison in Wirklichkeit ist, wird einem auch bewusst, wenn nach dem 5. Spieltag schon ein Drittel der Spielzeit rum ist. Das Fazit dieses Saisonabschnitts fällt nach Meinung von Vural durchweg zufriedenstellend aus: „Das erste Saison-Drittel ist natürlich sehr positiv verlaufen. Was uns aber mehr freut ist, dass wir uns täglich und wöchentlich immer weiter entwickeln. Darum geht es uns ja auch. Deswegen sind wir froh, dass wir schon elf Punkte gesammelt haben. Die kann uns keiner mehr nehmen und die sind wichtig.“

Der Lohn der guten Arbeit an der Westender Straße zeigt sich aber nicht nur in der Tabelle. So feierte U19-Spieler Baran Mogultay beim wichtigen Heimsieg der Profis gegen den Halleschen FC vor mehr als 9000 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena sein 3. Liga-Debüt. „Das freut uns alle natürlich total“, verrät Vural.

Als nächstes geht es für die Zebra-Talente weiter mit dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 (8.10., 13:15 Uhr, Parkstadion). Dann muss die Vural-Elf besonders achtgeben auf S04-Stürmer Keke Topp, der derzeit die Torschützenliste der Liga anführt. Zudem schoss sich der Schalker Torjäger bereits mit zwei Treffern beim 4:1-Sieg der Knappen am vergangenen Spieltag gegen Preußen Münster warm.