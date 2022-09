Bochum U19: Butscher trotz deutlicher Niederlage zufrieden

Der VfL Bochum unterlag der U19 des 1. FC Köln mit 2:5. Dennoch zeigte sich Trainer Heiko Butscher nach der Partie mit seiner Mannschaft zufrieden.

Bereits die Ausgangslage vor der Partie des VfL Bochum gegen den 1. FC Köln versprach ein spannendes Duell. Die Gastgeber aus Bochum waren mit zwei Siegen in die neue Spielzeit der A-Junioren Bundesliga West gestartet, ehe es am vergangenen Spieltag gegen den MSV Duisburg das erste Unentschieden gab. Daraus resultierte ein sechster Tabellenrang. Die Gäste aus Köln waren hingegen in jeder bisherigen Partie siegreich und waren nach drei Spieltagen dank des besseren Torverhältnisses Tabellenführer vor dem BVB.

Aus Sicht des 1. FC Köln konnte der Start in das Spiel kaum besser verlaufen: Bereits nach sechs Minuten führte man mit 2:0. Jaka Cuber Potocnik schoss beide Tore innerhalb von nur 120 Sekunden. Bochum war im Anschluss um Kontrolle bemüht, Köln zog sich etwas zurück. So fiel dann in der 22. Minute der Anschlusstreffer durch Mats Pannewig.

Es folgte ein turbulenter Start in die zweite Halbzeit. Erst gab es Elfmeter für die jungen Geißböcke nachdem Cuber Potocnik von Niko Bozickovic am Fuß getroffen wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Damion Downs sicher. Dann, nur wenige Minuten später, zeigte der Schiedsrichter im Kölner Strafraum auf den Punkt. Adam Tolba erlief einen langen Ball und wurde vom herausgeeilten FC-Keeper Mike Dreier umgerempelt. Leon Tasov traf zum erneuten Anschluss. In der Mitte der zweiten Halbzeit stellte Downs dann den alten Abstand wieder her und kurz vor Abpfiff nutze Justin Diehl einen Torwartfehler von Finn Kotyrba, der ihm den Ball genau in die Füße spielte, zum 5:2-Endstand.

Bochum: Kotyrba - Schmitz, M. Tolba, Bozickovic, Bernsdorf - Böll (20. A. Tolba), Pannewig, Boafo (65. Koerdt ), Erdelkamp (20. Njike Nana) - Tasov (77. Peters), Berisha (46. Mahmoud) 

Köln: Dreier - Toure, Wagner, Bakatukanda, Monning - Kujovic (77. Telle), Süne (64. Diehl), Wäschenbach, Finkgräfe (77. Krautkrämer) - Downs (85. Cortijo Lange), Cuber Potocnik (64. Simnica) 

Tore: 0:1 Cuber Potocnik (4.), 0:2 Cuber Potocnik (6.), 1:2 Pannewig (22.), 1:3 Downs (48.), 2:3 Tasov (54.), 2:4 Downs (71.), 2:5 Diehl (88.) 

Schiedsrichter: Jonas Fischbach 

Zuschauer: 100

FC-Coach Stefan Ruthenbeck erkannte im Anschluss auch die Leistung der Bochumer an: "Ich finde, dass beide Mannschaften das insgesamt sehr ordentlich gemacht haben. Ich fand meine Mannschaft in den Umschaltmomenten, sowohl offensiv als auch defensiv sehr, sehr gut. Wir haben Bochum aber lange leben lassen. Da hätten wir das Ding schon früher zumachen können."

Sein Gegenüber, VfL-Trainer Heiko Butscher, akzeptierte den „verdienten Sieg“ der Kölner. Mit der Leistung seines Teams war er, trotz der am Ende deutlichen Niederlage, zufrieden: "Wir waren sehr nervös und sind dann denkbar schlecht ins Spiel gestartet. Wir haben alles versucht und sind auch von unserer spielerischen Linie nicht abgewichen. Das ist mir wichtig, dass wir unser Spiel auch immer wieder gegen Widerstände durchziehen. Ich hoffe, dass wir aus der Niederlage sehr viele Schlüsse ziehen können, weil aus Fehlern lernt man immer am meisten."

Für beide geht es nun erstmal im A-Junioren DFB-Pokal weiter. Der 1. FC Köln trifft auf Rot-Weiss Essen und der VfL Bochum ist beim MSV Duisburg zu Gast. Der nächste Ligaspieltag ist dann erst wieder im Oktober.