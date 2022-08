RWE U19: Nach schwierigem Auftakt will Tokat gegen Bonn den ersten Dreier

Die U19 von Rot-Weiss Essen wartet nach drei Spielen in der A-Junioren-Bundesliga West auf den ersten Dreier. Trainer Suat Tokat will das gegen Bonn ändern.

Der Nachwuchs von Rot-Weiss Essen ist in der laufenden Saison der U19-Bundesliga West noch ohne Dreier. Nach dem 1:1 im Auftaktspiel gegen Gladbach verlor die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Suat Tokat die folgenden zwei Auswärtsspiele gegen den FC Schalke 04 und Borussia Dortmund jeweils mit 0:5 und 0:4. Am kommenden vierten Spieltag wollen die jungen Essener endlich den ersten Dreier gegen die Jugend des Bonner SC einfahren.

„Unser Spielplan zum Auftakt war wirklich brutal, das muss man mal ehrlich erwähnen. Wir sind zuhause gegen Gladbach gestartet und danach folgten zwei Auswärtsspiele auf Schalke und in Dortmund. Ich glaube, viel schlimmer geht es nicht. Nichtsdestotrotz werden wir weitermachen und werden hochfokussiert in die Trainingswoche starten, um gegen Bonn den ersten Saisonsieg einzufahren”, erklärte Tokat in Bezug auf das kommende Auswärtsspiel.

Der kommende Gegner des Bonner SC konnte die ersten beiden Saisonspiele gegen Gladbach und Oberhausen jeweils mit 2:1 gewinnen. Die Partie gegen den FC Schalke 04 am dritten Spieltag musste aufgrund zu vieler Krankheitsfälle im Kader von Königsblau abgesagt werden. Dennoch belegt Bonn derzeit den fünften Tabellenplatz mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von 4:2.

„Wir müssen einfach besser werden”

Trotz des unglücklichen Starts in die neue Spielzeit ist der Essener Cheftrainer Tokat zufrieden mit der Trainingsleistung seiner Schützlinge. Nach Aussagen des Trainers könne die Mannschaft die Leistungen aus dem Training jedoch nicht jede Woche auf den Platz bringen. Beim Spiel gegen Bonn soll vor allem an der Effizienz im Abschluss gearbeitet werden.

Wir müssen im letzten Drittel einfach besser werden. Wir müssen besser auf unser Stellungsspiel achten und wer auch immer der Gegner sein mag, wir müssen unser gesamtes Spiel einfach besser durchziehen Suat Tokat

Vor der Partie am kommenden Spieltag nahm Tokat seine Mannschaft deshalb in die Pflicht: „Wir müssen im letzten Drittel einfach besser werden. Wir müssen besser auf unser Stellungsspiel achten und wer auch immer der Gegner sein mag, wir müssen unser gesamtes Spiel einfach besser durchziehen.”

Gegen Dortmund strahlte die Elf aus Essen vor dem Tor noch wenig Gefahr aus. Im kommenden Spiel gegen Bonn will sich RWE mehr Torraumszenen erarbeiten. „Noch klappt nicht alles so, wie wir uns das wünschen. Wir sind leider nun mal nicht so effizient im Angriff, wie beispielsweise Dortmund, bei denen von drei Chancen in der ersten Halbzeit zwei sitzen. Das ist eine brutale Quote und macht uns leider zu schaffen. Wir brauchen nun mal die ein oder andere Chance mehr und werden weiter daran arbeiten, um mit mehr Überzeugung in die wichtigen Aktionen gehen zu können”, erklärte Tokat in Bezug auf den Matchplan für den kommenden Spieltag.