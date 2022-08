MSV U19: Engin Vural kritisiert den DFB – „zufrieden“ mit dem Saisonstart

Fünf Punkte aus drei Spielen stehen für die U19 des MSV Duisburg auf der Habenseite. Engin Vural zeigt sich mit dem Start zufrieden und kritisiert den DFB.

Die U19 des MSV Duisburg ist gut in die Saison gestartet. Zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen den SC Paderborn, ehe gegen Fortuna Düsseldorf der erste Sieg folgte (2:1). Am dritten Spieltag gab es nun erneut ein 1:1, dieses Mal gegen den VfL Bochum. Fünf Punkte und ein sicherer 6. Platz stehen erst einmal zu Buche. Eine Platzierung, die Trainer Engin Vural wohl auch zu Saisonende dankbar annehmen würde.

Klassenerhalt als einziges Saisonziel

Für den Coach zählt in dieser Saison nämlich nur eines: „Wir haben von vornerein kommuniziert, dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht. Das ist bei einer Einfachrunde mit fünf Absteigern ein richtiger Fight. Gegen richtig starke Bochumer haben wir einen Punkt geholt und auch deswegen sind wir mit dem Start zufrieden.“

Der Spielplan des DFB gibt auch in diesem Jahr wieder nur eine kurze Saison her. Jedes Team spielt nur einmal gegeneinander, sodass jedes Team lediglich 15 Spiele zu bestreiten hat. Im nächsten Jahr wird jedes Team so nur noch vier Ligaspiele absolvieren müssen. Weniger als einen Monat wird dann zwischen dem 19. Februar und 11. März gespielt.

Vural: Es wird ein enormer Druck aufgebaut.“

Von nahezu jedem Verantwortlichen aller Vereine gab es dafür reichlich Kritik am DFB, ebenso von Vural: „Mir gefällt das wirklich überhaupt nicht, dass die Jungs nur 15 Spiele haben und dann auch noch fünf Teams absteigen. Es wird ein enormer Druck aufgebaut, genau das wollte der DFB eigentlich nicht. Wir sind mit der Organisation überhaupt nicht zufrieden, können es aber auch nicht ändern und müssen das Beste daraus machen.“

Für die Duisburger geht die Mission Klassenerhalt am kommenden Wochenende bei Rot-Weiß Oberhausen (Sonntag, 04. September, 11 Uhr) weiter, die am dritten Spieltag mit einem 1:0 bei Preußen Münster den ersten Saisonsieg feiern konnten. Vorher steht für die Zebras noch ein Testspiel gegen den TSV Jahn-Hiesfeld an (Montag, 29. August, 18:30 Uhr). Vural erklärt: „Wir haben momentan viele Spieler, die uns zur Verfügung stehen. Natürlich wollen wir die Spieler, die bislang nicht oft zum Einsatz kamen, auch langsam ans Team heranführen. Deswegen haben wir das Testspiel vereinbart.“