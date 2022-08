U17-Bundesliga: RWE verliert Derby gegen Schalke, Bochum setzt Ausrufezeichen

Für Rot-Weiss Essen war am 3. Spieltag der U17-Bundesliga West gegen den FC Schalke 04 nichts zu holen. Der VfL Bochum feiert einen Kantersieg, ein Dortmunder jagt den Tor-Rekord.

Am dritten Spieltag der U17-Bundesliga West kam es zu zwei Revierderbys. Sowohl das Duell zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund als auch die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und dem FC Schalke 04 fanden am Ende einen deutlichen Sieger. Der VfL Bochum setzte derweil ein echtes Ausrufezeichen.

Rot-Weiss Essen – FC Schalke 04: 0:3

Sowohl RWE als auch Schalke 04 blieben an den ersten beiden Spieltagen ungeschlagen. Für die Essener gab es einen 4:1-Sieg über Fortuna Köln, gefolgt von einem 1:1 in Bielefeld. Der S04 blieb sogar ohne Gegentor und konnte Preußen Münster (1:0) und den SC Paderborn (5:0) schlagen. Nun kam es im Derby also zu einem echten Topspiel.

Es dauerte nur sieben Minuten, da brachte Edion Gashi die Gäste aus Gelsenkirchen mit 1:0 in Führung. Die Essener hielten im Anschluss lange mit, doch der Ausgleich wollte nicht gelingen. In der Schlussphase schraubten die Gäste das Ergebnis dann durch Keanu Kerbsties (80.) und Mert Can Ayhan (88.) auf 3:0 nach oben. Mit neun Punkten und 9:0 Toren bleiben die Jungs aus der Knappenschmiede weiterhin erster BVB-Verfolger.

VfL Bochum – Sportfreunde Siegen: 6:0

Nach der deutlichen 1:5-Klatsche bei Spitzenreiter Borussia Dortmund galt es für den VfL Bochum beim Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen zurück auf die Siegerstraße zu finden. Die Gäste kamen mit einem 3:0-Sieg über den SV Deutz 05 im Gepäck nach Bochum.

Doch es dauerte nicht lange, bis der VfL den Gästen einen klaren Klassenunterschied aufzeigte. Schon zur Pause sorgten Cajetan Lenz (23.), Julian Mawuli Etse (28.) und Adrian Yanga Mboyo (38.) für eine klare 3:0-Führung. Diese verdoppelte der VfL im zweiten Durchgang dank dem zweiten Treffer von Cajetan Lenz (48.), Mamadou Barry (49.) und Joel Schlotter (72.) zum 6:0.

MSV Duisburg – Borussia Dortmund: 0:3

Bereits am Vortag empfing der MSV Duisburg Borussia Dortmund. Die Rollen waren dabei klar verteilt. Nach 7:0- und 5:1-Kantersiegen war der BVB klar in der Favoritenrolle. Nur sechs Minuten dauerte es, bis Paris Brunner das Kräfteverhältnis auch auf der Anzeigetafel herstellte und seinen BVB mit 1:0 in Führung brachte. Die Duisburger zeigten allerdings mehr Gegenwehr als zuvor der SV Deutz und der VfL Bochum und so dauerte es bis zur 64. Minute, bis Brunner auf 2:0 erhöhen konnte. Quasi mit dem Abpfiff stellte der BVB dann per Elfmeter den 3:0 Endstand her. Torschütze war – natürlich – Paris Brunner.

Der 16-jährige U16-Nationalspieler Deutschlands kommt damit nach drei Spieltagen auf unfassbare elf Saisontore. Der Rekord für die meisten Tore in einer Saison der U17-Bundesliga West liegt weiterhin bei Youssoufa Moukoko. In der Spielzeit 2018/19 traf er 46 Mal.

Die Ergebnisse des 3. Spieltags im Überblick: