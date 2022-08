U19-Bundesliga: Zweiter Bochum-Sieg, Aufsteiger verpasst Sensation gegen BVB

Zweiter Spieltag in der U19-Bundesliga West: Borussia Dortmund und der VfL Bochum feierten den zweiten Saisonsieg. Die Revierklubs gewannen ihre Partien mit 2:1.

Mit einem Derbysieg gegen Schalke 04 war Borussia Dortmund in die Saison in der U19-Bundesliga West gestartet. Da sollte bei der Auswärtsaufgabe beim Aufsteiger und haushohen Außenseiter VfB Hilden wohl ein lockerer Sieg rausspringen - dachten wohl viele. Doch die Hildener zeigten einen tapferen Auftritt gegen den amtierenden deutschen Meister und hielten gut mit. Der BVB mühte sich zu einem 2:1-Sieg.

Bis zur Halbzeit blieb der VfB sogar ohne Gegentor. Kurz nach Wiederanpfiff klingelte es jedoch: Julian Rijkhoff brachte Dortmund in Führung (51.). Hilden gelang es tatsächlich, auszugleichen: Fabio Bachmann war der umjubelte Schütze des 1:1 nach 64 Minuten. Doch irgendwann wurde der Druck der Borussia zu groß und der eingewechselte Raul König erzielte das 2:1 (76.). Es war zugleich der Endstand. Der BVB hat am kommenden Sonntag Rot-Weiss Essen zu Gast. Hilden trifft im Duell der Aufsteiger auf den SC Verl.

U19: VfL Bochum feiert den zweiten Saisonsieg

Zweites Spiel, zweiter Sieg für die A-Junioren des VfL Bochum. Im Heimspiel setzte sich der Revierklub mit 2:1 gegen den SC Preußen Münster durch. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker.)Florian Berisha schoss den VfL schon nach fünf Minuten zu Führung. Nach dem Ausgleich durch Münsters Till Hausotter (31.) ging es beim Stand von 1:1 in die Pause. Im zweiten Durchgang erzielte Leon Tasov den Siegtreffer (68.) - nur wenige Augenblicke, nachdem die Preußen getroffen hatten, der Schiedsrichter aber auf Abseits entschied. In der Schlussphase sah SCP-Keeper Matthias Bräuer die Rote Karte aufgrund einer Notbremse. Am Ende stand ein verdienter Bochumer Sieg. Weiter geht es für den VfL am nächsten Sonntag beim MSV Duisburg. Münster empfängt das noch sieglose Rot-Weiß Oberhausen.

Derweil hat der 1. FC Köln am Sonntagnachmittag einen 5:1-Kantersieg beim SC Paderborn gefeiert.

Alle News zur U19-Bundesliga West

U19-Bundesliga West: Die Ergebnisse des 2. Spieltags

Borussia Mönchengladbach - Bonner SC 1:2

SC Verl - Bayer Leverkusen 0:4

Rot-Weiß Oberhausen - Viktoria Köln 1:2

Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 1:2

FC Schalke 04 - Rot-Weiss Essen 5:0

VfL Bochum - Preußen Münster 2:1

SC Paderborn - 1. FC Köln 1:5

VfB Hilden - Borussia Dortmund 1:2