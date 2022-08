U19-Bundesliga: Zweiter Sieg für Bonner SC und Bayer Leverkusen

Zwei Partien in der A-Junioren-Bundesliga West. Bayer Leverkusen und der Bonner SC konnten beide ihren zweiten Sieg einfahren und führen die Tabelle vorerst an.

Zum Auftakt des 2. Spieltags in der U19-Bundesliga West haben sich der Bonner SC und Bayer Leverkusen an die Tabellenspitze gesetzt. Beide Mannschaften konnten ihre Partie siegreich gestalten und somit sechs von sechs möglichen Punkten einfahren.

Nachdem sich der Leverkusener Nachwuchs zum Saisonauftakt zuhause gegen den VfB Hilden (3:2) noch schwer getan hat, sorgten sie als Gast beim SC Verl vor allem in Halbzeit zwei für klare Verhältnisse. Die 1:0-Halbzeitführung hatte Ayman Aourir (14.) erzielt. Durch die Treffer von Noah Pesch (53.), Batuhan Sertdemir (73.) - Teil des Profikaders von Bayer Leverkusen - und David Widlarz (77.) stand am Ende ein deutlicher 4:0-Erfolg.

Die weiteren Partien der U19-Bundesliga West im Überblick: Sonntag, 21. August Rot-Weiß Oberhausen - FC Viktoria Köln Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg FC Schalke 04 - Rot-Weiss Essen VfL Bochum - Preußen Münster VfB Hilden 03 - Borussia Dortmund

Knapper gestaltete es der Bonner SC, der sich im Derby gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 durchsetzen konnte. Die frühe Führung durch Nam-Ju Lee (3.) glich Dimitrie Deumi Nappi für die jungen Fohlen noch aus (56.), ehe Meric-Nuh Gültekin mit dem entscheidenden Treffer für den Auswärtssieg sorgen konnte.

Am Sonntag steht dann unter anderem die Derbys zwischen dem FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen sowie Fortuna Düsseldorf gegen den MSV Duisburg an. Außerdem wird Borussia Dortmund beim VfB Hilden den Versuch starten, an die Tabellenspitze heranzurücken.