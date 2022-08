RWO U19: Kaya erwartet nach inakzeptablem Auftakt eine Reaktion

Rot-Weiß Oberhausen ist mit einer Niederlage gegen den Bonner SC in die A-Junioren Bundesliga West gestartet. Trainer Markus Kaya erwartet eine klare Steigerung seiner Mannschaft.

Die U19 von Rot-Weiß Oberhausen musste am ersten Spieltag der A-Junioren Bundesliga West eine 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger Bonner SC hinnehmen. Für Trainer Markus Kaya war die gezeigte Leistung inakzeptabel: „Ich habe der Mannschaft nach der Spielanalyse klar gesagt, dass wir uns so nicht präsentieren dürfen. Wir haben in Sachen Einstellung, Kampf, Wille und Bereitschaft, was für mich die Grundtugenden des Fußballs sind, viel zu wenig gezeigt. Ich habe fast zwei Tage gebraucht, um das zu verarbeiten.“ Eigentlich hatte sich der RWO-Trainer vom Auftakt deutlich mehr erwartet: „Ich hatte den Jungs gesagt, dass Bonn eine Mannschaft sein wird, die mit Leib und Seele verteidigt. Sie haben auch zwei, drei gute individuelle Spieler dabei. Dann haben wir uns einfach den Schneid abkaufen lassen. Das war nicht das, was wir als Trainerteam vorleben und hat dazu geführt, dass wir verdient verloren haben.“

Wiedergutmachung gegen Köln

Am kommenden Wochenende ist die U19 von Viktoria Köln in Oberhausen zu Gast. „Es ist natürlich eine andere Mannschaft, als im letzten Jahr. Sie sind spielstärker, versuchen von hinten herauszuspielen und haben individuell gute Leute. Im Vergleich zu Bonn sind sie von der individuellen Klasse noch ein Stück stärker. Es erwartet uns ein harter Gegner, gegen den wir sehr präsent und körperlich spielen müssen“, erklärt Kaya.

Der 42-Jährige fordert eine klare Reaktion von seiner Mannschaft: „Am Ende sind es Nuancen, die entscheiden, ob wir die Punkte holen. Man muss abwarten, wie die Jungs sich präsentieren. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt verstanden haben, dass in dieser Liga nichts mit reiner Schönspielerei funktioniert. Es muss auch knallen und das erwarte ich jetzt von meinen Jungs. Wenn sie alles reinschmeißen und am Ende nichts Zählbares dabei rumkommt, kann ich damit leben.“

Wenn wir den Start vermiesen, wird es schwer und das ist jedem bewusst. Wenn es am Ende dazu führt, dass wir absteigen, haben wir es auch verdient. Markus Kaya

In der kurzen Saison mit nur 16 Spieltagen kann ein Fehlstart schwer zu kompensieren sein. Nach der Auftaktniederlage betrachtet Kaya die Lage realistisch: „Wenn wir den Start vermiesen, wird es schwer und das ist jedem bewusst. Wenn es am Ende dazu führt, dass wir absteigen, haben wir es auch verdient. Dementsprechend haben wir jetzt die Gelegenheit, die Saison in die richtige Richtung zu lenken und machen uns noch keine Gedanken, was im März ist.“