Schalke U19: Elgert mit deutlicher Modus-Kritik

Norbert Elgert kritisierte nach der 1:3-Derby-Niederlage den Modus und fokussiert sich mehr auf die Ausbildung seiner Mannschaft.

Nach der 1:3-Derbyniederlage gegen Borussia Dortmund stellte Schalke-Trainer Norbert Elgert den Lerneffekt der Pleite und den Prozess, den seine Mannschaft vor sich hat, in den Vordergrund: „Wir werden ein positives Fazit ziehen, denn wir sind in der Ausbildung und da muss es uns immer wieder gelingen, Ausbildung und Prozesse mit mannschaftlichem Erfolg unter einen Hut zu bringen. Das ist uns gegen Dortmund nicht gelungen, aber das gibt uns ja Feedback zum Lernen. Wir hatten fünf Jungjahrgänge von Beginn an auf dem Platz. Eine junge Mannschaft, die sich entwickeln und lernen wird.“

Eine richtige Saison sieht der 65-Jährige aufgrund der erneut kurzen Spielzeit, in der jedes Team nur einmal gegeneinander spielt und so jeder nur 15 Spiele hat, nicht: „Diese Saison gibt es sowieso nur ein Hauen und Stechen. Das ist kein Wettbewerb. Das gilt aber für alle, sodass man damit einfach klarkommen muss. Ausbildung ist das nicht mehr, weil wir mindestens 15 Wettkämpfe zu wenig haben.“

Ausbildung ist das nicht mehr, weil wir mindestens 15 Wettkämpfe zu wenig haben Norbert Elgert

Gerade mit Blick auf diese erneut kurze Saison scheint die Niederlage für die Schalker natürlich doppelt bitter. Für Elgert ist das aber absolut kein Thema: „Es ist Ausbildung. Wenn meine Jungs total enttäuscht und ein schlechtes Spiel gemacht hätten, wäre das was anderes gewesen. Aber wenn einer damit klarkommt, dann bin ich das. Ich freue mich nicht darüber, das nagt immer noch an einem, aber dann schaue ich nach vorne. Manchmal lernst du aus Niederlagen mehr als aus Erfolgen und die Aufgabe ist jetzt, den Kopf oben zu halten. Dazu haben die Jungs allen Grund.“





Auf diese Ausbildung legt Elgert, der schon seit 1996 bei der U19 als Trainer tätig ist, anschließend den Fokus und hat auch schon erste Punkte, in denen sein Team sich verbessern muss: „Es war spielerisch sehr ordentlich. Entwickeln müssen wir noch, dass mehr Leute in die Box laufen und wir den letzten Pass präziser bringen. Aber auch in den Entscheidungen müssen wir konsequenter werden. Aber vieles war wirklich gut. Und für mich bist du nur ein Verlierer, wenn du nicht alles gegeben hast und das kann ich nach dem Spiel nicht sagen. Spiele dürfen verloren werden.“

Das Umsetzen können die Königsblauen dann schon am nächsten Wochenende, da wartet Rot-Weiss Essen (Sonntag, 21. August, 11 Uhr), die sich zum Auftakt 1:1 von Borussia Mönchengladbach trennten. Elgert wird mit Blick auf das nächste Spiel auch noch präziser: „Insofern kannst du das Spiel gegen Dortmund nur analysieren und das werden wir positiv tun. Denn vieles war auch wirklich gut. Und dann wollen wir es im nächsten Spiel auch schon wieder besser machen. Im Detail in der Verteidigung, aber auch im Abschluss vorne. Gegen einen dann wieder starken Gegner.“