U19-Bundesliga: VfL-Sieg ohne Cheftrainer, MSV-Remis, RWO verliert gegen Aufsteiger

Die Saison in der U19-Bundesliga West hat begonnen. So lief der erste Spieltag für den VfL Bochum, MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen.

Nach einer makellosen Vorbereitung hat die U19 des VfL Bochum ihre gute Form mit in die Saison genommen. Zum Start der Bundesliga West siegten die A-Junioren am Samstag mit 2:0 bei Viktoria Köln. Nicht mit dabei war Trainer Heiko Butscher. Er musste sich aufgrund einer Corona-Infektion abmelden. Sein Assistent Marc-André Kruska übernahm, stand aber mit Butscher in Kontakt. Und der Ex-Profi sah mit an, wie Adam Tolba, Bruder von Profi-Aufrücker Mohammed, für die Bochumer das 1:0 erzielte (21.). Mit der Führung im Rücken musste der VfL zittern, erst in der Schlussminute gab es die Erlösung. Leon Tasov erzielte das 2:0.

Bevor der Revierklub am nächsten Sonntag Preußen Münster empfängt, steht ein Testspiel an, um den breiten Kader voll auszulasten. Gegner am Dienstagabend (18 Uhr) ist der KFC Uerdingen.

MSV Duisburg startet mit einem Remis

Der MSV Duisburg muss sich zum Beginn mit einem Punkt begnügen. Im Heimspiel trennten sich die Zebras mit 1:1 vom SC Paderborn. Dabei sah zunächst alles gut aus für den MSV. Hamza Anhari, der bereits über einen Profivertrag verfügt, brachte sein Team früh in Führung (10.). Und nach einem Platzverweis spielten die Duisburger ab der 31. Minute in Überzahl. Dennoch folgte kurz vor Schluss der Schock: Paderborns Joel Westheide erzielte den Ausgleich (87.). Am nächsten Sonntag treffen die Meidericher auf Fortuna Düsseldorf, das am ersten Spieltag siegreich war (2:0 gegen Preußen Münster).

RWO verliert gegen Aufsteiger Bonner SC

Derweil hat Rot-Weiß Oberhausen den Saisonstart verpatzt. Die Kleeblätter mussten eine 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger Bonner SC schlucken. Michael Ojesanmi (42.) und Ole Lichter (57.) sorgten für einen 0:2-Rückstand der Oberhausener. Dominik Burghard konnte noch verkürzen (62.). Am kommenden Spieltag trifft RWO auf Viktoria Köln.

U19-Bundesliga West: Ergebnisse im Überblick

Viktoria Köln - VfL Bochum 0:2

Rot-Weiss Essen - Borussia M'gladbach 1:1

Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf 0:2

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3:1

Bayer Leverkusen - VfB Hilden 3:2

1. FC Köln - SC Verl 5:0

Bonner SC - Rot-Weiß Oberhausen 2:1

MSV Duisburg - SC Paderborn 1:1