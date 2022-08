U19-Bundesliga: Darauf setzt der SC Verl in der Debütsaison

Die U19 des SC Verl startet am kommenden Wochenende in die A-Junioren Bundesliga West. Trainer Daniel Fröhlich freut sich auf die neuen Herausforderungen.

Die U19 des SC Verl konnte die vergangene Saison mit dem Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga West krönen. Am Wochenende startet nun die Debütsaison für die Mannschaft von Trainer Daniel Fröhlich.

Mit den vergangenen Wochen zeigt sich Fröhlich weitestgehend zufrieden: „Ergebnistechnisch war das Ganze in Ordnung. Gerade zum Ende der Vorbereitung passte es insgesamt ein bisschen besser. Wir hatten in den Testspielen von der Qualität her nicht die Gegner, die uns in den ersten Wochen mit Köln, Leverkusen und Dortmund erwarten. Ich denke, dass wir gegenüber der Vorbereitung in allen Punkten noch ein paar Prozentpunkte zulegen müssen, damit wir gegen diese Mannschaften etwas mitnehmen können.“

Vor dem Saisonstart macht sich in der Verler Kabine trotzdem die Euphorie breit: „Die Stimmung ist gut, in der gesamten Vorbereitung schon. Es ist definitiv eine gewissen Vorfreude auf das erste Spiel zu spüren.“ Am ersten Spieltag wartet mit dem Nachwuchs des 1. FC Köln der erste richtige Test auf den Sportclub. „Ich hoffe erstmal, dass wir nicht nervös sind und gut ins Spiel reinkommen. Das wird mit Sicherheit entscheidend sein. Dann werden wir schauen, was möglich ist“, erklärt der Trainer.

Wir treten nicht an, um den vorletzten Tabellenplatz zu erreichen. Daniel Fröhlich

Für Fröhlich und den SC Verl bringt der Aufstieg auch einige Herausforderungen mit sich: „Wir sind kein NLZ. Ich bin nicht hauptberuflich als Trainer beim SC Verl. Das ist für uns, von letzter Saison zu dieser, schon eine Umstellung wie Tag und Nacht. Unsere Spieler haben keine Verträge. Es läuft alles etwas professioneller als in den vergangenen Jahren. Aber man kann uns nicht mit Borussia Dortmund vergleichen, die haben ganz andere Möglichkeiten. Da gibt es andere Mannschaften in der Liga, mit denen wir uns eher messen können.“

Die Zielsetzung für die erste Bundesligasaison ist eindeutig: „Das ist auf jeden Fall der Klassenerhalt. Wir treten nicht an, um den vorletzten Tabellenplatz zu erreichen. Ich glaube, dass viele Mannschaften nicht auf unserem Niveau sind, also nach oben hin abweichen. Aber einige Mannschaften haben auch unser Niveau. Die Spiele muss man dann bei fünf Absteigern für sich entscheiden, um die Liga zu halten“, schätzt Fröhlich die Situation ein.

Da in der A-Junioren Bundesliga West nur 15 Spieltage ausgetragen werden, sei ein guter Start in die Saison sehr wichtig, um den Klassenerhalt erreichen zu können.