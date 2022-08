VfL Bochum: U19-Sturmjuwel trifft prompt, Trainer Butscher über Tolba

Die U19 des VfL Bochum ist ungeschlagen durch die Vorbereitung marschiert. Am Sonntag startet die Saison gegen Viktoria Köln.

Mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln startet die U19 des VfL Bochum am Sonntag in die neue Saison. Und das mit einer Brust, die wohl breiter kaum sein könnte. 14 Testspiele haben die A-Junioren seit dem Ende der Vorsaison bestritten, 14 Mal gingen sie als Sieger vom Platz.

"Man kann sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen. Die Jungs machen sehr viele Dinge sehr gut. Die Ergebnisse wissen wir aber einzuordnen. Es gibt immer etwas zu verbessern", sagt Trainer Heiko Butscher. "Punktspiele sind etwas anderes als Testspiele. Wir brauchen einen guten Start, das ist wichtig." (Hier lesen Sie, was der U19-Coach über Auftaktgegner Köln sagt.)

Der VfL schlug dabei nicht nur unterklassige Gegner, sondern auch Bundesligisten wie Holstein Kiel (5:0) und den SC Paderborn (6:1) oder internationale Klubs wie KRC Genk (8:1) sowie Northampton Town (6:1). Die Engländer waren am Dienstagabend der letzte Gegner vor dem Saisonstart.

U17-Torschützenkönig soll jetzt für die U19 treffen

Erstmals mit dabei: Mohammad Mahmoud. Der 17-Jährige war in der vergangenen Saison mit 20 Treffern in 16 Einsätzen der Torschützenkönig der U17-Bundesliga. Jetzt ist er in die U19 aufgerückt, fehlte im Sommer aber, da er mit Palästina an der U20-Asienmeisterschaft teil. Dort kam Mahmoud mit seinem Team bis ins Halbfinale. Bei seinem Debüt am Dienstag brauchte der Youngster nicht lange, um auf Temperatur zu kommen. Er erzielte das zwischenzeitliche 2:0. "Mit ihm haben wir einen sehr guten Stürmer bekommen", sagt Butscher. "Er braucht jetzt seine Zeit. Aber wenn er weiter dran bleibt, werden wir viel Freude an ihm haben."

VfL Bochum U19: Butscher freut sich für Tolba

Neben Mahmoud stand auch Mohammed Tolba nach langer Zeit bei der Generalprobe wieder auf dem Rasen. Er fehlte der U19 aus einem erfreulichen Grund: Der 18-Jährige durfte zuletzt zweimal Profi-Atmosphäre schnuppern, stand im DFB-Pokal und beim Bundesliga-Auftakt im Aufgebot, nachdem er die Vorbereitung mit dem Team von Thomas Reis absolviert hatte. Vermutlich wird Tolba auch gegen die TSG Hoffenheim wieder zum Lizenzspieler-Tross gehören. Denn der U18-Nationalspieler ist in der Defensive beheimatet - und genau da hat der VfL derzeit arge Personalsorgen.

"Das ist seine Chance, er soll seine Erfahrungen sammeln. Und wenn es gut läuft, dann bleibt er oben", meint Butscher. Was bedeuten würde, dass der Coach in der U19 auf das Talent verzichten müsste. "Wir würden uns freuen, wenn wir ihn hier nicht mehr sehen. Das ist ja genau das, was wir als NLZ wollen." (ea, gp)