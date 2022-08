ETB Schwarz-Weiß Essen: Neuer U19-Trainer kommt von RWO

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen neuen Trainer für seine U19 gefunden. Er war zuletzt bei Rot-Weiß Oberhausen tätig.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen neuen U19-Trainer gefunden. Yannik Gonzalez wechselt an den Uhlenkrug. Er tritt die Nachfolge von Dennis Czayka an, der zum Senioren-Landesligisten SC Velbert gewechselt ist. Als Co-Trainer hat der ETB Jannis Mpalntoumis von der Spvg Schonnebeck verpflichtet.

Der erst 23 Jahre alte Gonzalez kommt von Rot-Weiß Oberhausen. Dort war er zuletzt als Übergangskoordinator und stellvertretender Leiter des Nachwuchsleistungszentrum tätig. Zudem studiert der Coach Sport und angewandte Trainingswissenschaft.

ETB: U19 hat erfolgreiche Saison hinter sich

"Für mich ist es ganz wichtig, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann und nicht nur Büroarbeit erledigen muss. Zum Glück hat sich Jürgen Lucas (Sportvorstand, Anm. d. Red.) bei mir gemeldet. Wir hatten dann ein Gespräch am Uhlenkrug, was mich sofort vom ETB überzeugt hat", erklärt Gonzalez. "Am Uhlenkrug tut sich sehr viel und der Verein ist wieder auf einem sehr guten Weg. Für mich war der ETB schon immer ein großer Name und jetzt trainiere ich dort eine top U19-Mannschaft. Ich möchte die Spieler weiterentwickeln und so viele Jungs wie möglich dann an die erste Mannschaft übergeben."

In diesem Sommer zogen die Schwarz-Weißen mit Alper Islam ein Talent aus der U19 ins Oberliga-Team hoch. Die A-Junioren haben eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich, sie stiegen als Meister einer Niederrheinliga-Staffel beinahe in die Bundesliga auf. Erst in einem Entscheidungsspiel scheiterten sie knapp am VfB Hilden.