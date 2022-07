U19-Bundesliga-Cup: Schalke steht im Halbfinale gegen den BVB

Bei der 19. Auflage des Sparkassen-Bundesliga-Cups der Sportfreunde Schwäbisch Hall kommt es im U19-Halbfinale zum Derby: BVB gegen Schalke.

Die U19-Fußballer des FC Schalke 04 stehen bei der 19. Auflage des Sparkassen-Bundesliga-Cups der Sportfreunde Schwäbisch Hall im Halbfinale. Dank ihres 5:0-Sieges im letzten Spiel der Gruppe 1 gegen den Ausrichter, der in die Verbandsstaffel Württembergs aufgestiegen ist, sicherte sich die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert dank des besseren Torverhältnisses den zweiten Platz vor Hertha BSC.

Nachdem sich die Königsblauen in ihrem ersten Spiel am Freitag von jenen Berlinern mit 1:1 getrennt hatten, begann der Samstag mit einer unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart, der sein Auftaktspiel überraschend gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall mit 2:3 verloren hatte. Als einziger Königsblauer trug sich Erik Lanfer in die Torschützenliste ein, der einen Handelfmeter verwandelte.

Max Grüger eröffnet den Schalker Torreigen gegen Schwäbisch Hall

Nachdem die Schalker dann wussten, dass der VfB Stuttgart nach seinem 2:1-Sieg über Hertha BSC mit sechs Punkten Gruppensieger ist, richtete sich der Blick auf das Berliner Torverhältnis – 5:3. Vier Treffer Differenz brauchten die Schalker also, um vorbeizuziehen. Und das schafften sie in der zweiten Halbzeit, nachdem Max Grüger in der ersten Hälfte den Torreigen eröffnet hatte. Zweimal Semin Kojic, Philip Buczkowski und Evan Rotundo schraubten das Ergebnis gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall auf 5:0 hoch.

In der Gruppe B sicherte sich Borussia Dortmund, der amtierende Deutsche Meister, mit sieben Punkten Rang eins. Nach ihrem 1:0 über Manchester United vom Freitag besiegte die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 und trennte sich von Eintracht Frankfurt, dem Gruppen-Zweiten (fünf Zähler), mit 0:0.

Das Halbfinale zwischen dem BVB und Schalke beginnt um 12.15 Uhr Im ersten Halbfinale am Sonntag trifft der VfB Stuttgart ab 11.15 Uhr auf Eintracht Frankfurt, ehe es ab 12.15 Uhr im zweiten Halbfinale zum Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 kommen wird. Das Spiel um Platz drei ist für 14.30 Uhr geplant, das Finale soll um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

In der Partie um Rang sieben treffen die Sportfreunde Schwäbisch Hall ab 10 Uhr auf Manchester United, das Spiel um Platz fünf bestreiten ab 13.15 Uhr Hertha BSC und die TSG 1899 Hoffenheim.