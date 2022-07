RWE: Perfekt - Tokat wird U19-Nachfolger von Wagner

Rot-Weiss Essen hat einen neuen U19-Trainer. Er kommt vom Stadtrivalen ETB SW Essen.

Der Nachfolger von Vincent Wagner (ging zur TSG Hoffenheim) wurde gefunden. Suat Tokat wird - wie von RS bereits berichtet - neuer U19-Coach bei Rot-Weiss Essen. Der ehemalige Spieler (zwischen 2008 und 2013 war er für RWE aktiv) von RWE kommt vom Stadtrivalen ETB SW Essen. Hier hatte er zuletzt die Oberliga-Mannschaft der Essener betreut.

Essens NLZ-Leiter Christian Flüthmann erklärt die Entscheidung, die Saison mit Tokat anzugehen: „Wir haben viel Wert darauf gelegt, einen Trainerkandidaten zu finden, der sich mit der Aufgabe, dem Verein und der Region identifiziert. Suat hat mit Schwarz-Weiß Essen im Senioren-Bereich eine gute Saisonleistung abgeliefert und ist zudem im Niederrheinpokal weit gekommen. Als Ex-Spieler sowie Nachwuchs-Trainer, der den Draht in den Verein nie ganz verloren hat, kennt er nach wie vor viele Gesichter an der Seumannstraße. Zudem legt Suat großen Wert auf die individuelle Entwicklung, Förderung sowie Forderung des einzelnen Spielers. Das passt genau zu unserer Vorstellung eines U19-Trainers.“

Unter Wagner erreichte RWE zuletzt den sechsten Platz in der U19-Bundesliga West. Die beste bisherige Platzierung der RWE-Talente. Nun soll Tokat den eingeschlagenen Weg fortsetzen. RWE-Sportdirektor Jörn Nowak erklärt: "Mit dem sechsten Platz in der A-Junioren-Bundesliga und dem Niederrheinpokal-Sieg haben unsere A-Junioren im vergangenen Jahr eine sehr zufriedenstellende Leistung auf den Platz gebracht. Zudem sind drei junge Talente in den Profikader aufgerückt. Wir betonen stets, wie wichtig uns eine gute Jugendarbeit ist – wir möchten diese Entwicklung entsprechend fortführen. Dass wir Suat mit all seiner Identifikation für Rot-Weiss Essen als optimalen Kandidaten erachten, hat sich in den geführten Gesprächen nur bestätigt."

Tokat hat RWE-Erfahrung

Nachdem Tokat bereits die U12 von RWE trainieren durfte, ist er nun für den Unterbau der Profis verantwortlich. Und er brennt für die neue Aufgabe: "Ich bin sehr glücklich, wieder das Wappen von Rot-Weiss Essen auf der Brust tragen zu dürfen, immerhin habe ich an der Hafenstraße sehr prägende Momente erlebt. Das Team an der Seumannstraße leistet im Übergangsbereich hervorragende Arbeit, in der U19 spielen zahlreiche Talente. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Jungs."