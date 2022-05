U17-Europameisterschaft: Enttäuschung für vier Schalke-Talente

Für Mertcan Ayhan verlief die U17-Europameisterschaft enttäuschend. So erging es ihm und den anderen vier Schalkern Spielern des Deutschen U17-Meisters bislang.

Mit einer bitteren Enttäuschung endete die U17-Euorpameisterschaft in Israel für die beiden Schalker Mertcan Ayhan und Batuhan Yavuz. Nach einer 1:3-Niederlage gegen Belgien ist die türkische Nationalmannschaft punktlos nach der Vorrunde ausgeschieden und musste bereits ihre Koffer packen.

Auch die ersten beiden Spiele gegen Spanien (0:3) und Serbien (1:2) gingen verloren. Das hatten sie sich in der Türkei zweifellos anders vorgestellt. Immerhin kamen die beiden Schalker Spieler der U17, die vor wenigen Wochen nach einem 3:2 im Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, im letzten Vorrundenspiel gegen Belgien zum Einsatz. Gemeinsam standen die beiden Spieler der Knappenschmiede in der Abwehrkette der Türken - Yavuz als rechter Verteidiger, Ayhan als Innenverteidiger.

Ein Schalker steht im Halbfinale

Für Ayhan, der in der abgelaufenen Saison in der Schalker U16 gespielt hatte, aber im Meisterschaftsfinale im Kader der U17 stand, blieb es das einzige Spiel dieser EM. Yavuz war bei allen drei Spielen beteiligt. Trotz des Erfolges gegen die Türkei, bei dem er wie bei der 0:2-Niederlage gegen Spanien in der Startelf stand, haben auch die Mitspieler Vincent Burlet mit Belgien sowie Nedzhib Hadzha mit Bulgarien den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Hadzha spielte in allen drei Spielen und verlor mit Bulgarien gegen die Niederlande (1:3) sowie Spanien (0:4) und spielte zum Abschluss gegen Polen 1:1.

Armend Likaj steht dagegen mit der deutschen U17 nach drei Siegen gegen Italien (3:2), Luxemburg (3:0) und Israel (3:0) im Viertelfinale und trifft dort am Mittwoch (16.30 Uhr) auf Frankreich. Likaj kam beim Erfolg gegen Luxemburg zum Einsatz.

Ohne seine fünf Nationalspieler verlor die von Onur Cinel trainierte U17 des S04 in der vergangenen Woche das Endspiel im Westfalenpokal mit 1:3 gegen den VfL Bochum.