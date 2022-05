Schalke U19: Gelungene Generalprobe vor BVB-Derby im Pokalfinale

Vor dem Finale des U19-Westfalenpokals zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund haben die königsblauen A-Junioren eine gelungene Generalprobe gefeiert.

In der Vorbereitung auf das Endspiel im Westfalenpokal der A-Junioren hat der FC Schalke 04 einen Testspielsieg gefeiert. Am Samstag besiegten sie Rot-Weiß Oberhausen in der kurzfristig angesetzten Partie mit 4:1 (2:0).

In eineinhalb Wochen (Mittwoch, 1. Juni, 18.30 Uhr) trifft das Team von Coach Norbert Elgert dann im Verbandspokal-Finale auf Rivale Borussia Dortmund, gegen den S04 jüngst im Halbfinale der deutschen Meisterschaft ausgeschieden war.

Gegen RWO sorgten Kapitän Elias Kurt (35.) und Keke Topp (42.) für eine 2:0-Pausenführung. Juan Cabrera (76., FE) und Emmanuel Gyamfi (86.) legten später nach. Für die Kleeblätter hatte Henrik Dier den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer besorgt (78.).





"Wir waren froh und dankbar, dass wir vor dem Westfalenpokalfinale gegen Borussia Dortmund noch ein Testspiel organisieren konnten. Außerdem durften durch das Spiel heute alle Spieler Wettkampfpraxis sammeln", wurde Elgert nach der Partie in Vereinsmedien zitiert. "Das Spiel war in beiden Halbzeiten in Ordnung und hat seinen Sinn und Zweck erfüllt. Die Jungs haben munter Fußball gespielt, viele Dinge gut gemacht, einige auch nicht so gut – das Gegentor war unnötig in seiner Entstehung."

Derweil kassierte der BVB an diesem Wochenende eine schmerzhafte Niederlage im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Bevor die Dortmunder auf Schalke treffen, steht das für sie wichtigste Spiel der Saison an: Das Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Hertha BSC am kommenden Sonntag (29. Mai, 13 Uhr).