Mit RWE-Talent: U18-Nationalmannschaft schlägt Belgien

Am Wochenende will Rot-Weiss Essen den Aufstieg in die 3. Liga feiern, ein Talent hatte jetzt schon Grund, sich zu freuen.

Mit Abwehrspieler Joshua Quarshie von Rot-Weiss Essen hat die U18-Nationalmannschaft in Belgien mit 4:0 gewonnen. Es war der vierte Auftritt des U19-Spielers von RWE, der seinen ersten Sieg mit der DFB-Auswahl feiern konnte. Im Vorfeld der Partie, die in Hasselt ausgetragen wurde, betonte Essens NLZ-Leiter Christian Flüthmann: „‘Joshi‘ hat es geschafft seine Leistungen, die er bei uns und in der Bundesliga zeigt, auch beim DFB abzurufen. So hat er Guido Streichsbier nachhaltig von sich überzeugen können." Daher stand er gegen Belgien vor knapp 120 Zuschauern in der Startelf und sah die vier Tore von Melkamu Frauendorf (16.), Brajan Gruda (20., 65.) und Stefano Marino. Es war die Generalprobe vor der EM-Qualifikation, die im September startet. Gegner in der ersten Qualifikationsrunde sind Armenien (21.9.), Belarus (24.9.) und die Slowakei (27.9.). Neben Quarshie stand auch Essens Tim Kuhlmann im Aufgebot, er wurde zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert. Flüthmann war stolz auf die beiden RWE-Schützlinge, wie er vor der Partie auf der Vereinshomepage erklärte: "Außerdem freut es mich, dass wir mit Tim Kuhlmann einen neuen Nationalspieler in den eigenen Reihen haben, der schon seit 2011 und somit der U8 bei Rot-Weiss Essen spielt. Es ist eine große Anerkennung für den Jungen, der sich diese Einladung auf jeden Fall verdient hat und auch eine Auszeichnung für unsere tägliche Arbeit im NLZ.“ In der U19-Bundesliga, die RWE auf einem starken sechsten Platz abschloss, kam Quarshie auf 14 Einsätze (zwei Tore), Mittelfeldspieler Kuhlmann auf zwölf Partien (ein Treffer).

Zur Startseite