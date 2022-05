Schalke: Das sagt Norbert Elgert vor dem Derby im U19-Halbfinale

Der FC Schalke 04 hat es in die Endrunde zur deutschen U19-Meisterschaft geschafft und trifft im Halbfinale auf Borussia Dortmund. Das sagt Trainer Norbert Elgert im Vorfeld.

Auf den letzten Drücker ist die U19 des FC Schalke 04 ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft eingezogen. Im Halbfinale wartet Borussia Dortmund, das Hinspiel steigt am Samstag (11 Uhr, RS-Liveticker) beim BVB. Der Revier-Rivale marschierte ungeschlagen durch die Bundesliga West und beendete die Hauptrunde mit elf Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Schalker.

Klare Favoritenrolle also für die Borussia. Oder? "Beide Mannschaften haben eine 50:50-Chance", sagt S04-Coach Norbert Elgert im Vorfeld der Partie. "Beim Anstoß wird es definitiv 0:0 stehen und zwei Teams werden jeweils mit elf Spielern starten." Die letzten drei Duelle gegen Dortmund haben die Knappen verloren, 0:2 und 0:4 hieß es in den Begegnungen der laufenden Saison. Was Elgert hoffen lässt, dass es diesmal knapper wird? "Wie schon gesagt, wir starten das Halbfinale mit einem 0:0."

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wurde eine vollständige Saison in der U19-Bundesliga gespielt. Schalke kassierte in den 16 Partien der Einfachrunde nur zwei Niederlagen. Dabei musste das Team während der gesamten Zeit "sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle unserer Leistungsträger" verkraften, wie Elgert erklärt. "Auch daran gemessen sind der zweite Platz und die damit verbundene Qualifikation für die Endrunde an sich schon ein großer Erfolg und ganz bestimmt kein Zufall."

Vor allem in der Endphase der Saison präsentierte sich der Schalker Nachwuchs in Topform, feierte feierte fünf Siege in Serie. Dennoch schien S04 die Endrunde zu verpassen. Doch am letzten Spieltag, die Königsblauen waren selbst spielfrei, ließ Konkurrent Bayer Leverkusen überraschend Punkte liegen und verpasste so die Chance, vorbeizuziehen.

Sollte sich Schalke gegen den BVB - das Rückspiel steigt am Ende der kommenden Woche im Parkstadion (15. Mai, 11 Uhr) - durchsetzen, würde der Sieger der zweiten Halbfinal-Paarung zwischen dem FC Augsburg und Hertha BSC warten. "Der Einzug in eine Endrunde ist schon wichtig für die Knappenschmiede", sagt Norbert Elgert, für die Akquise von Neuzugängen spiele das "aber kaum eine große Rolle".