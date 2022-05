U17: RWO und MSV kämpfen um Bundesliga-Aufstieg

In der U17-Niederrheinliga herrscht vor den letzten zwei Spieltagen große Spannung. Rot-Weiß Oberhausen oder MSV Duisburg? Das ist die Meisterfrage, die es zu beantworten gilt.

Rot-Weiß Oberhausen könnte in der Saison 2022/2023 neben der U19-Bundesligamannschaft auch ein Team in der U17-Bundesliga West stellen. Ein Spiel hat RWO in der aktuellen Niederrheinliga-Saison 2021/2022 noch und steht zwei Punkte vor dem MSV Duisburg. Das Problem: Der MSV hat noch zwei Partien zu bestreiten.

"Es bleibt spannend. Wir wollen natürlich unser Spiel am Wochenende gegen sie SG Essen-Schönebeck gewinnen. Und dann müssen wir schauen, was der MSV macht", sagt RWO-U17-Trainer Ken Asaeda gegenüber RevierSport.

U17-Niederrheinliga: 1. RWO 19 Spiele 68:19 Tore 50 Punkte 2. MSV 18 68:9 48 3. FSV 18 31:31 37 4. ETB 18 40:40 27 5. Arminia K.18 37:38 25

Der Ex-Profi hat die Hoffnung auf einen MSV-Patzer noch nicht verloren. Denn die Meidericher, die in dieser Saison bis auf drei Remis alle Spiele gewonnen haben, taten sich zuletzt auch gegen die U16 von Rot-Weiss Essen schwer. Die Zebras feierten einen 1:0 Dusel-Sieg. Am Wochenende geht es mit einem Derby weiter. Der MSV tritt beim heimstarken FSV Duisburg an. "Wir haben nur ein Heimspiel in dieser Saison verloren und das soll auch so bleiben", betont FSV-Coach Stephan Beneke.

"Ein Derby ist immer speziell. Wir wollen den MSV vor hoffentlich einer großen Kulisse ärgern. Zuletzt haben einige unserer Jungs in der U19 ausgeholfen, aber sie sind gegen den MSV wieder dabei. Wir wollen die gute Saison mit einem positiven Ergebnis im Derby krönen", ergänzt Beneke und macht damit auch RWO im Titelrennen Hoffnung.

Zur Info: Der Meister RWO/MSV muss noch ein Qualifikationsspiel gewinnen, um in der Saison 2022/23 in der U17-Junioren-Bundesliga zu spielen.

Nach dem Spiel gegen den FSV muss der MSV auch noch gegen Arminia Klosterhardt ran. Die Arminia kämpft noch um den wertvollen 4. Tabellenplatz, der die Niederrheinliga-Qualifikation für die Saison 2022/23 bedeuten würde. Also: Rot-Weiß Oberhausen und Asaeda dürfen durchaus noch hoffen. Es bleibt spannend in der U17-Niederrheinliga.