U19: Schalke - BVB, drei Revierderbys in 18 Tagen

In der Bundesliga fiel das Revierderby in diesem Jahr aus, dafür wird es das Duell Schalke - BVB in der U19 fünf Mal geben.

In der 2. Bundesliga sieht es gut aus, was den Wiederaufstieg des FC Schalke in die Bundesliga angeht. Dann hätten die Zuschauer von S04 und BVB auch ihr Revierderby wieder.

Wer nicht ohne auskam, der hatte am Ende der Saison durch die U19-Duelle aber auch so eine Menge Derby. Am Ende dieser Spielzeit wird es das U19-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem S04 insgesamt fünf Mal gegeben haben.

Denn durch die Patzer von Bayer Leverkusen, die gegen Rot-Weiß Oberhausen und den SC Paderborn nicht gewinnen konnten, feierte der FC Schalke doch noch als Zweiter der Bundesliga West den Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft.

In der Einfachrunde gab es das Duell einmal, 4:0 siegte der BVB ohne Probleme. Bradley Fink, Pharrell Collins, Ayukayuh Mengot und Julian Rijkhoff trafen für haushoch überlegene Dortmunder.

Zudem gewann der BVB das Finale im NRW-Ligapokal mit 2:0. Rijkhoff traf im November 2021 doppelt für den BVB.

Nun wartet das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Das Hinspiel findet am 7. Mai (11 Uhr) im BVB Fußballpark statt, das Rückspiel am 15. Mai im Parkstadion.

Dort treffen die beiden Teams im Mai noch einmal aufeinander. Und zwar im Traumfinale um den Westfalenpokal. Die Partie wird am 25. Mai (18:30 Uhr) im Parkstadion angepfiffen. Die Ausgangslage vor dem Derby-Dreierpack ist klar. Der BVB dominierte in dieser Saison die Liga, geht als Favorit in die Partien. Die Einfachrunde wurde mit elf Punkten Vorsprung abgeschlossen.