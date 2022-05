Nach Abstieg: So geht es mit der U19 des Wuppertaler SV weiter

Die U19 des Wuppertaler SV ist trotz eines 4:1-Sieges gegen RWO aus der Bundesliga abgestiegen. Stefan Vollmerhausen, Leiter der Nachwuchsabteilung erklärt, wie es weitergeht.

Die U19 des Wuppertaler SV ist trotz eines 4:1-Sieges gegen Rot-Weiß Oberhausen aus der U19-Bundesliga abgestiegen. Daran konnte auch Interimstrainer Stefan Vollmerhausen nichts mehr ändern.

Die eigentliche Aufgabe des ehemaligen Aachen-Coaches ist die Leitung der Nachwuchsabteilung. Zwei Spieltage vor Schluss entließ er allerdings U19-Trainer Fabian Springob und stand seitdem selbst an der Seitenlinie. Nach der 1:2-Niederlage und eben dem Sieg gegen RWO steht nun trotzdem der Abstieg fest.

Dass er zu lange an Springob festgehalten habe, sieht der 49-Jährige nicht so: „Ich würde nicht sagen, dass wir zu spät reagiert haben. Ich möchte es nicht auf den Trainerwechsel reduzieren. Wir haben in den letzten drei Wochen gut gearbeitet. Am Ende fehlt ein Punkt und damit müssen wir jetzt leben und neu aufbauen.“





Nach nun drei Jahren in der A-Junioren Bundesliga geht es für die Nachwuchsmannschaft des WSV also wieder runter in die Niederrheinliga. Für Vollmerhausen keine schöne Situation, aber auch kein Beinbruch: „Wenn wir ehrlich sind, waren ein wenig dank Corona in der höchsten Spielklasse. Bei 17 Mannschaften in der Liga und vier davon steigen ab, da ist es klar, dass es einen Verein unserer Größe erwischen kann", ist Vollmerhausen Realist. "Jetzt gilt es, einfach einen Neuanfang zu starten.“

Dass Wuppertal die Niederrheinliga kann, zeigten die Löwen schon in der Saison 2018/19. Damals stieg das Nachwuchsteam mit acht Punkten und einem Torverhältnis von Plus 81 souverän in die Bundesliga auf. Auf ein ähnliches Szenario hofft auch Vollmerhausen: „Wir haben den ein oder anderen Spieler, der aus der U17 hinzukommt und auch im aktuellen Team haben wir einige, die signalisiert haben, dass sie gerne hierbleiben. Wir werden im nächsten Jahr eine schlagkräftige Mannschaft haben, die in der Niederrheinliga eine gute Rolle spielen kann.“

Nachfolge noch nicht geklärt

Bevor es in die neue Saison geht, steht für den WSV noch das Viertelfinale des Niederrheinpokals an. Dort trifft das Team auf die U19 von RWE (Samstag, 07. Mai, 11 Uhr). Ob Vollmerhausen dann an der Seitenlinie steht, ist noch nicht geklärt: „Es geht natürlich nicht mit mir weiter. Zum Pokalspiel müssen wir intern mal klären, wie wir weitermachen. Ich werde in meine Position zurückkehren und gucken, dass ich zum Wiederaufstieg beitrage.“