U19-Westfalenpokal: Traumfinale Schalke - BVB ist perfekt

Der Westfalenpokal der U19-Junioren hat sein Traumfinale.

Am Mittwoch (4. Mai, 18:30 Uhr) erlebt der Westfalenpokal der U19-Junioren in Gelsenkirchen sein Traumfinale zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund.

Beide Teams setzten sich am Mittwochabend im Halbfinale souverän durch. Der FC Schalke besiegte Arminia Bielefeld mit 2:0 (2:0). Bogdan Shubin und Keke Topp trafen schon vor der Pause und brachten die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert früh auf die Siegerstraße.

Noch klarer machte es der BVB, der sich beim Nachwuchs des SV Rödinghausen souverän mit 3:0 (2:0) durchsetzen konnte. Julian Rijkhoff machte mit seinem Doppelschlag (25., 27.) bereits schnell alles klar. Michel Ludwig setzte eine Minute nach der Pause den Deckel auf die Partie.

„Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Wir fahren mit nur 13 Feldspielern nach Rödinghausen, spielen fast mit einer kompletten U18 und haben die schwere Aufgabe souverän gelöst“, sagte U19-Trainer Mike Tullberg auf der Homepage der Dortmunder.

Bevor es in das Pokalfinale geht, hat der BVB noch eine Partie in der U19-Bundesliga gegen das Überraschungsteam Rot-Weiss Essen vor sich (Samstag, 30. April, 13 Uhr). Schalke hat spielfrei und muss vom Sofa zusehen, ob es für Platz zwei, der für die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigt, reicht oder nicht. Aktuell ist Schalke Zweiter, sollte Bayer Leverkusen sein Heimspiel gegen Paderborn gewinnen, verdrängen sie Schalke und spielen im Halbfinale gegen den BVB.