U17: Halbfinale um die Meisterschaft - Schalke-Gegner steht fest

In der U17-Bundesliga stehen die vier Teams fest, die um die Deutsche Meisterschaft spielen dürfen.

In der U17-Bundesliga West stand der letzte Spieltag auf dem Programm. Es stand bereits fest, dass der FC Schalke 04 im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft steht. Nach dem 3:0 gegen Fortuna Köln beendet Schalke die Meisterschaft als Erster. Assan Ouedraogo, Philip Buczkowski und Niklas Dörr trafen für die S04-Talente.

Gesucht wurde nun der Gegner der Königsblauen, die auf den zweiten Qualifizierten aus der West-Staffel treffen.

Es wurde Fortuna Düsseldorf, die als Zweiter in den Spieltag starteten und bei Borussia Dortmund das Halbfinal-Ticket lösten. David Widlarz brachte die Fortunen bereits nach zwei Minuten in Führung. Im Fernduell mit Borussia Mönchengladbach reichte den Düsseldorfern ein Zähler. Spätestens nach dem 2:0 durch Alexander Holl (15.) war fast klar, die Fortuna fordert Schalke im Halbfinale.

Doch der BVB kam zurück und glich nach Treffern von Charles Herrmann (30.) und Luke Rahmann (48.) aus. Die Fortuna zeigte sich unbeeindruckt und legte nach. Holl traf nach 58 Minuten - sein zweiter Treffer. Ein wichtiges Tor, da Gladbach gegen Arminia Bielefeld mit 2:0 führte. Am Ende blieb es beim 3:2 für die Fortuna, Gladbach besiegte Bielefeld mit 3:1.

Düsseldorf sicherte sich somit das Halbfinale gegen die Königsblauen. Das Hinspiel findet am Mittwoch (17 Uhr, Parkstadion) statt, das Rückspiel am 1. Mai in Düsseldorf. Im zweiten Halbfinale treffen Hertha BSC und der VfB Stuttgart aufeinander.

Zu den anderen Revierteams: Der BVB beendet die U17-Saison als Vierter. Bochum landete auf Rang sechs, Rot-Weiss Essen kann nach einem finalen 0:0 gegen Preußen Münster mit Platz zehn zufrieden sein.

Alemannia Aachen, die SG Unterrath, der Wuppertaler SV und der SV Lippstadt steigen aus der U17-Bundesliga ab.