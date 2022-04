U19-Turnier: RWE misst sich mit zahlreichen Hochkarätern

Am Osterwochenende steigt in Düsseldorf ein hochkarätig besetzts U19-Turnier. Mit dabei sind unter anderem Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf.

Am Osterwochenende meldet sich die U19 Champions Trophy nach zweijähriger Corona-Zwangspause zurück. Von Karsamstag bis Ostermontag (16. bis 18. April) steigt auf der Anlage des BV 04 Düsseldorf die 58. Ausgabe des prestigeträchtigen Nachwuchsturniers.

Mit dabei sind die U19-Teams der Bundesligisten Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach (alle West-Staffel), 1. FC Nürnberg, FSV Mainz, Eintracht Frankfurt (alle Süd/Südwest) sowie Union Berlin (Nord/Nordost) sowie Gastgeber BV 04 aus der Leistungsklasse.

Das Feld wurde von den eigentlich üblichen zehn Mannschaften auf acht Teilnehmer verkleinert, zudem wird über drei statt vier Tage gespielt. Titelverteidiger Dinamo Zagreb ist in diesem Jahr nicht dabei. Aufgrund Unwägbarkeiten durch die Pandemie haben die Ausrichter entschieden, auf internationale Vertreter zu verzichten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der Pandemie ein starkes Teilnehmerfeld zusammen stellen konnten", sagt Marcus Giesenfeld, beim Osterturnier für den sportlichen Bereich verantwortlich. "Besonders freut uns, dass wir Mannschaften aus allen drei Gruppen der Bundesliga begrüßen dürfen."

Die Austragung des Turniers ist möglich, da die U19-Bundesligen in der Osterwoche pausieren. An den darauffolgenden beiden Wochenenden stehen in der West-Staffel die letzten beiden Spieltage der Hauptrunde an.

Die Gruppen bei der U19 Champions Trophy

Gruppe 1: Borussia Mönchengladbach, 1. FC Nürnberg, FSV Mainz 05, BV 04 Düsseldorf (Gastgeber)

Gruppe 2: Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf