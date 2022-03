Sieben Teams träumen: Brisantes Rennen um letzten Endrunden-Platz der U19-Bundesliga

In der A-Junioren Bundesliga West startet am Wochenende der Saison-Schlussspurt. So sieht die Ausgangslage im Kampf um Tabellenplatz zwei aus.

Nach einem Monat Pause rollt der Ball in der U19-Bundesliga West am Wochenende wieder. Vier Spieltage stehen noch aus - und damit die Antwort auf die große Frage, wer dem weit enteilten Spitzenreiter Borussia Dortmund als Vizemeister in die Runde zur Deutschen Meisterschaft folgen wird. Es deutet sich jedenfalls ein Rennen mit Spannung bis zum Schluss an. Nur vier Punkte trennen den derzeitigen Tabellenzweiten Bayer Leverkusen vom Tabellenachten Viktoria Köln. Dazwischen tummeln sich Schalke 04, der VfL Bochum, Preußen Münster, Rot-Weiss Essen und der 1. FC Köln, wobei Schalke und Viktoria Köln bereits eine Partie mehr als die Konkurrenten bestritten haben. Der Fahrplan auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft Letzter Hauptrunden-Spieltag: 30. April Halbfinale: 7./15. Mai: Meister West - Vizemeister West 7./15. Mai: Meister Süd/Südwest - Meister Nord/Nordost Finale: 29. Mai Die beste Form - abgesehen vom BVB - können derzeit Leverkusen, Bochum sowie Viktoria Köln vorweisen, die drei Teams holten zehn Punkte aus den vergangenen fünf Auftritten. RWE hingegen muss mit Blick auf den Trend einbüßen - mit nur einem Sieg und sechs Zählern stehen die Essener weit unten in der Formtabelle. Über den torfreudigsten Angriff verfügt der 1. FC Köln (31 Treffer), bei der Defensivarbeit schreibt Bochum Bestwerte: Erst sechs Gegentore gab es in zwölf Spielen. Individuell sind Maxim Schröter von Preußen Münster und Emrehan Gedikli die erfolgreichsten Talente aus dem Feld hinter dem BVB. Schröter kommt auf acht Tore und vier Vorlagen in elf Einsätzen. Gedikli kommt auf einen Assist und ebenfalls acht Treffer - in nur vier Einsätzen. Das auf dem Papier einfachste Restprogramm haben Schalke und der 1. FC Köln. Sie haben sich bereits mit allen direkten Konkurrenten gemessen. Für Münster kommt es knüppeldick: Die Preußen treffen noch auf Leverkusen, den BVB und Viktoria Köln. Wobei natürlich auch klar ist: Auch Duelle gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte - auch "unten" bahnt sich ein dramatisches Finish an - können mehr als unangenehm werden. Das Restprogramm der Teams von Platz zwei bis acht Bayer Leverkusen (Platz 2, 28:10-Tore, 25 Punkte, 12 Spiele) Schalke 04 (Platz 3, 30:14-Tore, 24 Punkte, 13 Spiele) VfL Bochum (Platz 4, 15:5-Tore, 23 Punkte, 12 Spiele) Preußen Münster (Platz 5, 29:19-Tore, 22 Punkte, 12 Spiele) Rot-Weiss Essen (Platz 6, 19:16-Tore, 22 Punkte, 12 Spiele) 1. FC Köln (Platz 7, 31:14-Tore, 21 Punkte, 12 Spiele) Viktoria Köln (Platz 8, 25:19-Tore, 12 Punkte, 13 Spiele) Weitere News zur U19-Bundesliga West gibt es hier

