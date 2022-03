U19-Niederrheinpokal: RWE zittert sich weiter, klarer MSV-Sieg, RWO-Spektakel

Im U19-Niederrheinpokal stand an diesem Wochenende das Achtelfinale auf dem Programm. So schlugen sich die Bundesligisten MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen.

Mit einem 3:1-Sieg beim klassentieferen VfR Fischeln ist Rot-Weiss Essen am Samstag in die nächste Runde eingezogen, hat sich aber offenbar schwer getan. Zwar besorgte Elefterios Theocharis (2.) einen Blitzstart und Mustafa Kourouma baute die Führung noch in der ersten Halbzeit aus (28.). Doch das Weiterkommen wackelte noch, da Fischeln - übrigens auch jüngster Niederrheinpokal-Gegner der Essener Profis - nach einer guten Stunde per Strafstoß zum Anschluss kam (63.). Erst in der Nachspielzeit machte Oguzcan Büyükarslan alles klar für RWE. Weiter geht es für die Rot-Weissen am kommenden Sonntag gegen Alemannia Aachen in der A-Junioren Bundesliga.

Acht Tore bei RWO-Sieg

Mit Rot-Weiß Oberhausen löste ein weiterer U19-Erstligist das Ticket fürs Viertelfinale. 6:2 hieß es am Ende gegen den zwei Ligen tiefer spielenden SSV Bergisch Born. Ein trügerisches Ergebnis, denn der Außenseiter hielt das Spiel lange offen. Zunächst ging Bergisch Born gar durch Philip Folkerts in Führung (9.). Und Folkerts war es auch, der mit seinem Anschlusstreffer (73.) noch mal Spannung entfachte, nachdem die Kleeblätter die Partie durch Yorgos Kazantzidis (11., 26.) und Jonathan Mulhamba (42.) zwischenzeitlich auf 3:1 gedreht hatten. Die Oberhausener Maurice Blank (78.) und Kilian Skolik (81.) sorgten letztendlich für die Entscheidung. In der Liga steht für RWO am kommenden Sonntag ein wichtiges Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf an.

MSV Duisburg feiert Kantersieg

Keine Mühe hatte der MSV Duisburg bei der SG Schönebeck. Mit 7:0 setzten sich die Meidericher gegen den Essener Leistungsligisten durch. Jan-Niklas Forger traf zur Führung (25.). Im zweiten Durchgang drehten die Zebras auf: Jeremy Aydogan (52., 66., 85.), Hadi Haidoura (60., 62.) sowie Johann Müller (58.) waren die Torschützen. Heimspiel gegen Arminia Bielefeld - so lautet die nächste Duisburger Aufgabe in der Bundesliga.

Die Achtelfinal-Ergebnisse im Überblick

SSV Bergisch Born - Rot-Weiß Oberhausen 2:6

VfR Fischeln - Rot-Weiss Essen 1:3 (beide Samstag)

Adler Frintrop - Fortuna Düsseldorf 0:11

VfB Hilden - Wuppertaler SV 5:6 n. E.

SSVg Velbert - FSV Duisburg 0:2

SG Essen-Schönebeck - MSV Duisburg 0:7

MSV Düsseldorf - KFC Uerdingen 2:3

Viktoria Jüchen-Garzweiler - VfB Homberg 1:5