U19-Westfalenpokal: BVB "nur" 4:0, Schalke macht es zweistellig

Im Westfalenpokal der A-Junioren standen am Sonntag Achtelfinal-Partien auf dem Programm. Wie sich die U19-Team von BVB und Schalke geschlagen haben.

Die A-Junioren von Borussia Dortmund haben am Sonntag ihre Pflichtaufgabe erledigt. Im Achtelfinale des U19-Westfalenpokals besiegte der BVB den Bezirksligisten JFV Lippe mit 4:0 (1:0). Vier Tage nach dem knappen Aus in der Youth League gegen Atletico Madrid (0:1) rotierte BVB-Trainer Mike Tullberg seine Startelf ordentlich durch.

Vielleicht waren die vielen Wechsel auch ein Grund, warum das Ergebnis am Ende nicht so hoch ausfiel wie erwartet. Lange stand es nach der Führung durch Samuel Bamba (27.) nur 1:0. Erst in der Schlussphase legten Bamba (79., 82.) sowie Ayukayoh Mengot (81.) für den Bundesliga-Spitzenreiter nach.

Schalke macht es zweistellig

Derweil war der FC Schalke 04 am Sonntag beim Kreisligisten Arminia Ibbenbüren zu Gast - und feierte einen standesgemäßen Erfolg. 10:0 (3:0) hieß es am Ende. Evan Rotundo (8., 10.) und Louis Köster (33.) trafen in Durchgangs eins, danach waren Juan Ignacio Cabrera (57.), Eren Özat (61.), Yannick Tonye (75.), Lukas Korytowski (84.), Bogdan Shbin (85./Elfmeter, 88.) sowie Arbnor Aliu (90.) erfolgreich.

Bis der BVB und die Schalker wieder in der Liga zum Einsatz kommen, dauert es noch zwei Wochen. Aktuell pausiert die U19-Bundesliga West, ehe Dortmund am 3. April (11 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach zu Gast ist und S04 zeitgleich bei Fortuna Köln aufläuft.

Das Achtelfinale im U19-Westfalenpokal

1. FC Gievenbeck - VfL Bochum 0:3 (Donnerstag)

JFV Lippe - Borussia Dortmund 0:4

DJK Arminia Ibbenbüren - Schalke 0:10

TSG Sprockhövel - Hammer SpVg 3:1

SV Rödinghausen - SC Paderborn 6:4 n.E.

Eintracht Rheine - Arminia Bielefeld 1:6

SSV Buer - SC Verl 6:1

Eintracht Dortmund - Preußen Münster abg.