Youth League: Was der BVB-Trainer vor dem Highlight der Saison sagt

Die U19 von Borussia Dortmund trifft im Viertelfinale der Youth League auf Atletico Madrid. Für die BVB-Junioren ist es eine Partie unter besonderen Vorzeichen.

Zwei Wochen nach dem ersten Viertelfinal-Einzug in der Klubhistorie hat die U19 von Borussia Dortmund die Chance, erneut Geschichte in der Youth League zu schreiben.

Am Mittwoch empfangen die BVB-Junioren das spanische Topteam Atletico Madrid (16.30 Uhr, RS-Liveticker). "Ich kann nicht versprechen, dass wir gewinnen", erklärt Dortmunds Trainer Mike Tullberg im Vorfeld gegenüber Vereinsmedien. "Ich kann aber allen Fans versichern, dass wir mit Herz und Leidenschaft versuchen werden, ins Halbfinale zu kommen."

Das Stadion öffnet seine Tore um 15 Uhr. Tickets werden beim Betreten des Stadions direkt vom Ordnungsdienst ausgegeben. Ein Vorverkauf wird daher nicht stattfinden. Beim Zutritt zum Stadion ist die 2G-plus-Regelung bindend. 7000 der 25.000 Karten hat der BVB nach eigenen Angaben bereits verteilt, überwiegend an Vereine und Schulen.

Gerade in den K.o.-Spielen gewinne "nicht immer der Favorit und die vermeintlich stärkere Mannschaft", betont Tullberg. Das hat sein Team in der letzten Runde eindrucksvoll bewiesen. Als Außenseiter kegelte die Borussia Manchester United aus dem Wettbewerb, setzte sich auswärts in einem Elfmeter-Krimi durch.

Als Belohnung für den Viertelfinal-Einzug steigt die Partie gegen Atletico in einem würdigen Rahmen. Es wird im Signal-Iduna-Park gespielt, 25.000 Zuschauer dürfen dabei sein. Damit es möglichst voll wird, ist der Eintritt frei.

Das Spiel im Stadion der Profis sei "etwas ganz Besonderes" für seine Junioren, betont Tullberg, der sich nach einigen Tagen in Isolation pünktlich für das Duell zurückmeldete. "Das haben sie sich verdient. Die Vorfreude ist riesig. Sie müssen dieses Erlebnis genießen."

BVB war am Wochenende über 120 Minuten gefordert

Klar ist: Für die Dortmunder ist es das Spiel der Saison. Die Kulisse, das große öffentliche Interesse, zudem wartet mit Atletico ein Gegner, der zur europäischen Spitze gehört und bereits dreimal im Viertelfinale stand. Etwas ganz anderes also verglichen mit dem Alltag in der U19-Bundesliga West, wo der BVB seine Gegner in der Regel nach Belieben dominiert. Bei der Generalprobe vor der Partie am Mittwoch war die Borussia am Wochenende im DFB-Pokal im Einsatz und schlug den SC Freiburg - allerdings erst nach Verlängerung.

Dass sich die kräftezehrenden 120 Minuten negativ auf den Auftritt gegen Madrid auswirken, glaubt Coach Tullberg nicht. "Ihr Körper steckt doch vor diesem großen Erlebnis voller Adrenalin", sagt er auf der Klubhomepage - und betont: "Egal, wie es gegen Atletico ausgeht: Die Mannschaft hat Herausragendes geleistet und in der Youth League Vereinsgeschichte geschrieben."